عمّان الأهلية تطلق الأسبوع العلمي التكويني الثاني في علم النفس السريري

وطنا اليوم:افتتحت كلية الآداب والعلوم في جامعة عمّان الأهلية فعاليات الأسبوع العلمي التكويني الثاني في قسم علم النفس السريري، والذي يهدف إلى تأكيد التزام الجامعة بدورها الريادي في ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، وذلك دعماً لنهج التعلّم النوعي النشط.

ويهدف هذا الأسبوع العلمي إلى تعزيز الكفاءات العلمية والمهارات التطبيقية لدى طلبة الجامعة، من خلال تنظيم ورشات تدريبية متخصصة وحوارات علمية مع نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في علم النفس السريري. وأكد كل من : عميدة كلية الآداب والعلوم الأستاذة الدكتورة ليندا الخواجا، ورئيسة قسم علم النفس السريري الأستاذة الدكتورة فريدة بولسنان، ومدير مركز الرعاية النفسية الدكتور مروان سلامة ، على أن تنظيم هذه الفعالية يأتي انسجاماً مع رؤية جامعة عمّان الأهلية في إعداد خريجين مؤهلين علمياً ومهنياً، وقادرين على الاستجابة لاحتياجات المجتمع ومواجهة التحديات النفسية المعاصرة بكفاءة ومسؤولية.