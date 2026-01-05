أورنج الأردن تعلن عن تعيينات تنفيذية جديدة

وطنا اليوم:أعلنت أورنج الأردن، واعتباراً من 1 كانون الثاني 2026، عن تعيين السيد فريز بركات في منصب المدير التنفيذي للموارد البشرية، والسيد مجدي أبو طبق في منصب المدير التنفيذي لوحدة الشؤون القانونية والتنظيمية والمصادر والتزويد، وذلك ضمن جهود تحديث فريق اللجنة التنفيذية في إطار مساعي الشركة الهادفة إلى تعزيز كفاءاتها القيادية ودفع رؤيتها وأهدافها المستقبلية قدماً.

وبموجب الإعلان يأتي بركات إلى المنصب الجديد حاملاً معه خبرة تزيد على 25 عاماً في مجالات استشارات رأس المال البشري، والتحوّل التنظيمي، وتطوير القيادة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ما يسهم في تعزيز جهود أورنج في مجال التوظيف الأمثل للموارد البشرية. وشغل بركات، قبل انضمامه إلى أورنج الأردن، مناصب قيادية عليا في شركة برايس وترهاوس كوبرز (PwC) في السعودية والإمارات، بالإضافة إلى شركة IBM في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث قاد من خلالها استراتيجيات الموارد البشرية على المستوى الإقليمي، فضلاً عن برامج التحوّل واسعة النطاق ومبادرات تجربة الموظف.

أما أبو طبق، فهو يمتلك خبرة واسعة تمتد لأكثر من 25 عاماً في المجال المالي داخل وخارج أورنج، تشمل الرقابة المؤسسية، والتدقيق، وتعزيز حوكمة الشركات، وتحسين الضوابط المالية والتشغيلية. وكان أبو طبق قد شغل خلال مسيرته مناصب مدير إدارة المحاسبة في شركة موبايلكم، ومدير الرقابة المؤسسية، ومدير إدارة التدقيق في أورنج الأردن؛ حيث عمل عن قرب مع الإدارة التنفيذية للشركة.

وتعكس هذه التعيينات التزام الشركة بالاستثمار في القيادات ذات الخبرات الممتدة والثرية، وتعزيز الحوكمة وتطوير رأس المال البشري، بما يدعم استدامة النمو ويدفع مسيرة التحوّل المؤسسي في الشركة قدماً.

