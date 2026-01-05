بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

أورنج الأردن تعلن عن تعيينات تنفيذية جديدة

5 يناير 2026
أورنج الأردن تعلن عن تعيينات تنفيذية جديدة

وطنا اليوم:أعلنت أورنج الأردن، واعتباراً من 1 كانون الثاني 2026، عن تعيين السيد فريز بركات في منصب المدير التنفيذي للموارد البشرية، والسيد مجدي أبو طبق في منصب المدير التنفيذي لوحدة الشؤون القانونية والتنظيمية والمصادر والتزويد، وذلك ضمن جهود تحديث فريق اللجنة التنفيذية في إطار مساعي الشركة الهادفة إلى تعزيز كفاءاتها القيادية ودفع رؤيتها وأهدافها المستقبلية قدماً.
وبموجب الإعلان يأتي بركات إلى المنصب الجديد حاملاً معه خبرة تزيد على 25 عاماً في مجالات استشارات رأس المال البشري، والتحوّل التنظيمي، وتطوير القيادة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ما يسهم في تعزيز جهود أورنج في مجال التوظيف الأمثل للموارد البشرية. وشغل بركات، قبل انضمامه إلى أورنج الأردن، مناصب قيادية عليا في شركة برايس وترهاوس كوبرز (PwC) في السعودية والإمارات، بالإضافة إلى شركة IBM في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث قاد من خلالها استراتيجيات الموارد البشرية على المستوى الإقليمي، فضلاً عن برامج التحوّل واسعة النطاق ومبادرات تجربة الموظف.
أما أبو طبق، فهو يمتلك خبرة واسعة تمتد لأكثر من 25 عاماً في المجال المالي داخل وخارج أورنج، تشمل الرقابة المؤسسية، والتدقيق، وتعزيز حوكمة الشركات، وتحسين الضوابط المالية والتشغيلية. وكان أبو طبق قد شغل خلال مسيرته مناصب مدير إدارة المحاسبة في شركة موبايلكم، ومدير الرقابة المؤسسية، ومدير إدارة التدقيق في أورنج الأردن؛ حيث عمل عن قرب مع الإدارة التنفيذية للشركة.
وتعكس هذه التعيينات التزام الشركة بالاستثمار في القيادات ذات الخبرات الممتدة والثرية، وتعزيز الحوكمة وتطوير رأس المال البشري، بما يدعم استدامة النمو ويدفع مسيرة التحوّل المؤسسي في الشركة قدماً.
ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:38

قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة في يوتا الأميركية

09:31

التحالف: عيدروس الزبيدي هرب للإمارات عبر أرض الصومال

09:26

هل نعلن العام 2026 عاماً لشمول العاملات الزراعيات بمظلة الضمان.؟

09:25

التوسع الإسرائيلي في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط: الدلائل والأبعاد

09:23

مأدبا اليوم: نحو تطوير شامل ومستدام

09:22

السيوف يكتب: الوعي السياسي في الجامعات الأردنية… كثير من التصفيق…قليل من الكهرباء!

09:21

كذبة التقييم… حين يُساوى الاجتهاد بالادّعاء

09:10

ترمب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية

09:07

وزير الداخلية الفنزويلي: إصابة مادورو وزوجته ومقتل 100 شخص في الهجوم الأميركي

20:38

شركات دخان ترفع أسعارها اعتبارا من الخميس

20:27

نتنياهو: لقد جئنا لإعادة النقب إلى إسرائيل وهذا يعني الاستيطان بنطاق لم نعهده من قبل

20:18

إعلان حظر التجول في مدينة عدن جنوب اليمن

وفيات
وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026عائلة نضال ملو العين تنعى رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغبوفاة رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب