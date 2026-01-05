جامعة فيلادلفيا والجامعة السورية الخاصة توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي

وطنا اليوم:وقّعت جامعة فيلادلفيا في المملكة الأردنية الهاشمية والجامعة السورية الخاصة في الجمهورية العربية السورية، مذكرة تفاهم في مجالات التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي بين الجانبين، وتطوير الشراكات المؤسسية في مجالات التعليم العالي وخدمة المجتمع.

وتهدف الاتفاقية، التي وقّعها عن جامعة فيلادلفيا رئيسها الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، وعن الجامعة السورية الخاصة رئيسها الأستاذ الدكتور عبدالرزاق الحسين، إلى توطيد التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي بين الجانبين، من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتنفيذ برامج تعليمية وبحثية مشتركة، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية، إضافة إلى تبادل المنشورات والدوريات العلمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم العالي وتعزيز البحث العلمي والابتكار.

وشهد حفل التوقيع نائب رئيس جامعة فيلادلفيا للشؤون المالية والإدارية أ.د خالد السرطاوي، ومدير الجودة والاعتماد الأكاديمي في الجامعة السورية الخاصة م. همام الحمصي، ومدير مركز الاعتماد وضمان الجودة، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة فيلادلفيا أ.د خلدون بطيحة

وقال رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح إن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز شراكاتها الإقليمية مع الجامعات العربية الشقيقة، وبما ينسجم مع رؤيتها في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي، وتهيئة بيئة أكاديمية منفتحة تتيح تبادل الخبرات والمعرفة، وتسهم في إعداد طلبة قادرين على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة السورية الخاصة الأستاذ الدكتور عبدالرزاق الحسين أن توقيع مذكرة التفاهم يشكّل محطة مهمة في مسيرة الجامعة نحو الانفتاح الأكاديمي، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون العلمي والبحثي مع جامعة فيلادلفيا، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتبادلة، بما ينعكس إيجابًا على تطوير البرامج الدراسية، ودعم البحث العلمي، ورفع كفاءة مخرجات التعليم العالي.

وعقب توقيع الاتفاقية، قام الوفد الزائر بزيارة كليات ووحدات جامعة فيلادلفيا، حيث اطلع على برامجها الأكاديمية ومختبراتها المتخصصة، والتقى أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، وتعرف على الأنشطة البحثية والمشاريع العلمية الجارية