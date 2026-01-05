بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الزعبي: وزير المياه في برج عاجي والبنية التحتية رديئة

5 يناير 2026
الزعبي: وزير المياه في برج عاجي والبنية التحتية رديئة

وطنا اليوم:أكد النائب المحامي عوني الزعبي، أن ملف المياه في الأردن، لم يعد تقصيرًا إداريًا وإنما نهجًا مكلفًا يدفعه المواطن مرتين، في الصيف وفي الشتاء.
وتساءل الزعبي خلال جلسة رقابية نيابية اليوم الإثنين، عن وجود وزير المياه والري من هذا المشهد، ويبدو أنه يعيش في برج عاجيّ بعيدًا عن الواقع.
وبين أنه لا يسمع من الوزارة خططًا حقيقية لبناء سدود جديدة وتوسعة الموجودة، وإزالة الترسبات التي تلتهم السعات التخزينية للسدود.
وأوضح أنّ ما حدث في المحافظات خلال المنخفضين الاخيرين، أظهر رداءة البنية وتداخل المسؤوليات بدون محاسبة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:38

قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة في يوتا الأميركية

09:31

التحالف: عيدروس الزبيدي هرب للإمارات عبر أرض الصومال

09:26

هل نعلن العام 2026 عاماً لشمول العاملات الزراعيات بمظلة الضمان.؟

09:25

التوسع الإسرائيلي في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط: الدلائل والأبعاد

09:23

مأدبا اليوم: نحو تطوير شامل ومستدام

09:22

السيوف يكتب: الوعي السياسي في الجامعات الأردنية… كثير من التصفيق…قليل من الكهرباء!

09:21

كذبة التقييم… حين يُساوى الاجتهاد بالادّعاء

09:10

ترمب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية

09:07

وزير الداخلية الفنزويلي: إصابة مادورو وزوجته ومقتل 100 شخص في الهجوم الأميركي

20:38

شركات دخان ترفع أسعارها اعتبارا من الخميس

20:27

نتنياهو: لقد جئنا لإعادة النقب إلى إسرائيل وهذا يعني الاستيطان بنطاق لم نعهده من قبل

20:18

إعلان حظر التجول في مدينة عدن جنوب اليمن

وفيات
وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026عائلة نضال ملو العين تنعى رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغبوفاة رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب