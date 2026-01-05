الزعبي: وزير المياه في برج عاجي والبنية التحتية رديئة

وطنا اليوم:أكد النائب المحامي عوني الزعبي، أن ملف المياه في الأردن، لم يعد تقصيرًا إداريًا وإنما نهجًا مكلفًا يدفعه المواطن مرتين، في الصيف وفي الشتاء.

وتساءل الزعبي خلال جلسة رقابية نيابية اليوم الإثنين، عن وجود وزير المياه والري من هذا المشهد، ويبدو أنه يعيش في برج عاجيّ بعيدًا عن الواقع.

وبين أنه لا يسمع من الوزارة خططًا حقيقية لبناء سدود جديدة وتوسعة الموجودة، وإزالة الترسبات التي تلتهم السعات التخزينية للسدود.

وأوضح أنّ ما حدث في المحافظات خلال المنخفضين الاخيرين، أظهر رداءة البنية وتداخل المسؤوليات بدون محاسبة