الخلايلة يكشف بيع أراض من الخزينة بـ30 ألف دينار وإعادة عرضها بـ3 ملايين

وطنا اليوم:كشف النائب علي الخلايلة عن بيع أراض من الخزينة لمطورين ومستثمرين بـ 30 ألف دينار للدونم شريطة تطويرها، ورغم وجود من نفذ ذلك إلا أن بعض المستثمرين الذين اشتروا بـ 30 ألف دينار للقطعة يعرضونها للبيع بـ 3 ملايين دينار، وفق ما قال.

وأكد الخلايلة خلال جلسة النواب اليوم الاثنين، أنه يجب على الجميع التحرك لهذا الأمر سواء رئيس الوزراء او الاجهزة الرقابية ومكافحة الفساد، وكل من عنده ضمير لإعادة هذه الأرض للخزينة لأن المستثمر أخل بالشرط وهو التطوير.

وقال إن قانون ديوان المحاسبة يمنع الديوان من التدقيق عليها بسبب عدم ملكية الحكومة 51% من الاسهم داعيا إلى تعديل القانون.

وطالب الخلايلة “بحشر هؤلاء الفاسدين في الريتزكارلتون ومنعهم من الخروج قبل دفع ما عليهم”