بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الخلايلة يكشف بيع أراض من الخزينة بـ30 ألف دينار وإعادة عرضها بـ3 ملايين

5 يناير 2026
الخلايلة يكشف بيع أراض من الخزينة بـ30 ألف دينار وإعادة عرضها بـ3 ملايين

وطنا اليوم:كشف النائب علي الخلايلة عن بيع أراض من الخزينة لمطورين ومستثمرين بـ 30 ألف دينار للدونم شريطة تطويرها، ورغم وجود من نفذ ذلك إلا أن بعض المستثمرين الذين اشتروا بـ 30 ألف دينار للقطعة يعرضونها للبيع بـ 3 ملايين دينار، وفق ما قال.
وأكد الخلايلة خلال جلسة النواب اليوم الاثنين، أنه يجب على الجميع التحرك لهذا الأمر سواء رئيس الوزراء او الاجهزة الرقابية ومكافحة الفساد، وكل من عنده ضمير لإعادة هذه الأرض للخزينة لأن المستثمر أخل بالشرط وهو التطوير.
وقال إن قانون ديوان المحاسبة يمنع الديوان من التدقيق عليها بسبب عدم ملكية الحكومة 51% من الاسهم داعيا إلى تعديل القانون.
وطالب الخلايلة “بحشر هؤلاء الفاسدين في الريتزكارلتون ومنعهم من الخروج قبل دفع ما عليهم”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:38

قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة في يوتا الأميركية

09:31

التحالف: عيدروس الزبيدي هرب للإمارات عبر أرض الصومال

09:26

هل نعلن العام 2026 عاماً لشمول العاملات الزراعيات بمظلة الضمان.؟

09:25

التوسع الإسرائيلي في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط: الدلائل والأبعاد

09:23

مأدبا اليوم: نحو تطوير شامل ومستدام

09:22

السيوف يكتب: الوعي السياسي في الجامعات الأردنية… كثير من التصفيق…قليل من الكهرباء!

09:21

كذبة التقييم… حين يُساوى الاجتهاد بالادّعاء

09:10

ترمب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية

09:07

وزير الداخلية الفنزويلي: إصابة مادورو وزوجته ومقتل 100 شخص في الهجوم الأميركي

20:38

شركات دخان ترفع أسعارها اعتبارا من الخميس

20:27

نتنياهو: لقد جئنا لإعادة النقب إلى إسرائيل وهذا يعني الاستيطان بنطاق لم نعهده من قبل

20:18

إعلان حظر التجول في مدينة عدن جنوب اليمن

وفيات
وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026عائلة نضال ملو العين تنعى رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغبوفاة رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب