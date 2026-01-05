الاحتلال ينفذ اعتقالات واقتحامات ويغلق مناطق عدة في الضفة الغربية

وطنا اليوم:شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، نقلا عن مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 21 فلسطينيا من قرية “عورتا” جنوب شرق نابلس، كما اعتقلت ثلاثة شبان من “طولكرم” بينهم طفل، وفلسطينيا من بلدة “سلواد” في شمال شرق رام الله.

وفي شمال”بيت لحم” احتجزت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين في مخيم “عايدة” وحققت معهم.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وتمركزت في أحياء عدة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها واحتجزت 20 شخصا، وأخضعتهم للتحقيق، قبل أن تطلق سراحهم.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجز “عطارة العسكري”، ما تسبب في عرقلة حركة المواطنين الفلسطينيين القادمين والمغادرين من قرى وبلدات شمال غرب وغرب رام الله، ومن المحافظات الشمالية.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة، واقتحامات للقرى والبلدات، من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.