قطامين: تجاوزات وثغرات في دعم النقل لطلبة الجامعات الحكومية

وطنا اليوم:أكد وزير النقل الدكتور نضال القطامين وجود ثغرات قبل عام 2024 في مشروع دعم نقل طلبة الجامعات الحكومية.

وقال قطامين خلال رده على سؤال النائب طارق بني هاني، إنّ تطبيق المشروع يدويًا خلال السنوات الماضية شهدت تجاوزات وثغرات وعدم دقة بالتنفيذ ما دفع الهيئة إلى تطويره لمنظومة ذكية تعتمد على الدفع الإلكتروني.

وبين أنه من خلال تطبيق سند سيصار إلى التأكد من هوية الطالب الرقمية وإصداره بطاقة إلكترونية ورمز “QR” للحفاظ على سلالة العملية.

وأشارت هيئة تنظيم النقل البري في الرد المكتوب إلى النائب بني هاني إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على الانتقال إلى منظومة دفع إلكتروني متكاملة، من شأنها توحيد وتحديث قاعدة بيانات الطلبة تلقائيًا، من خلال ربط مباشر مع وزارة التعليم العالي عبر منصة “سند” للتحقق من الحالة الأكاديمية وانتظام الطالب في الدراسة.

كما تتضمن المنظومة الجديدة التحقق من هوية الطالب ورقمه الجامعي عبر إصدار بطاقة ذكية أو رمز استجابة سريع (QR) ديناميكي لا يمكن استخدامه إلا من قبل صاحبه، إلى جانب اعتماد التسجيل الإلكتروني الموحد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي وشركة رؤية عمّان.

وتهدف الهيئة من خلال المشروع إلى تطوير منظومة نقل ذكية متكاملة، والانتقال من الآليات اليدوية المحدودة إلى نظام إلكتروني شامل وموحد، قادر على توثيق جميع عناصر الخدمة بدقة وشفافية