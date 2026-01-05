جامعة فيلادلفيا تعزز مهارات الطلبة في الاتصال والتواصل

وطنا اليوم:نظّم نادي طلبة كلية الصيدلة، التابع لعمادة شؤون الطلبة في جامعة فيلادلفيا، محاضرة تدريبية بعنوان “مهارات الاتصال والتواصل”، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنمية مهارات الطلبة وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

وتطرقت المحاضرة، التي قدمها كل من الصيدلاني حمدي القصول، والصيدلانية ملك خضر، والصيدلانية مرام عفانة، وبدعم من إدارة صيدليات حبة العلقم، إلى بناء الشخصية القيادية وتطوير المهارات الحياتية والمهنية لدى الطلبة، إضافة إلى إكسابهم مهارات الاتصال الفعّال اللازمة للتعامل الإيجابي مع الآخرين.

كما تناولت المحاضرة عددًا من المحاور، من أبرزها: مهارات الاتصال الأساسية مثل الإصغاء الفعّال، ومهارات التحدث والتحفيز، إضافة إلى مهارات التفاوض وإدارة الحوار، وأسُس إدارة الاجتماعات الناجحة بوصفها أحد عناصر الاتصال المؤسسي الفعّال، و أهمية استثمار أوقات فراغ الطلبة في برامج نوعية تسهم في تنمية الإبداع، وتشجيع المبادرات التطوعية.

من جهته، أعرب الدكتور محمد بيان عن شكره لعمادة شؤون الطلبة على دعمها المستمر للمبادرات الإبداعية، مشيدًا بجهود نادي الصيدلة في التنظيم الاحترافي، ومؤكدًا أهمية الأنشطة اللامنهجية في بناء جيل واعٍ ومؤهل لمواجهة تحديات المستقبل، وتعزيز مكانة الجامعة.

واختُتمت الفعالية بتكريم عمادة شؤون الطلبة للمتحدثين، حيث جرى تقديم دروع وشهادات تقديرية تثمينًا لجهودهم في إثراء معارف الطلبة وتطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية.