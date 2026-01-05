صيدلة فيلادلفيا تحتفي بأداء القسم للطلبة المتوقع تخرجهم

وطنا اليوم:أقامت كلية الصيدلة في جامعة فيلادلفيا، برعاية عميد الكلية، حفل أداء القسم للطلبة المتوقع تخرجهم في نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025/2026، بحضور عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأهالي الطلبة، وسط أجواء احتفالية مميزة عكست اعتزاز الجامعة بطلبتها وإنجازاتهم الأكاديمية.

وألقى عميد الكلية الدكتور نبيل النمر، كلمةً خلال الحفل أكد فيها على الدور المهني والأخلاقي للصيادلة في خدمة المجتمع والوطن، مشيرًا إلى أن أداء الطلبة للقسم يُمثل بداية دخولهم الرسمي في مسار مهنة الصيدلة.

من جانبهم، عبّر الطلبة المتوقع تخرجهم عن فخرهم واعتزازهم بأداء القسم، مؤكدين التزامهم بالقيم المهنية والأخلاقية لمهنة الصيدلة، وحرصهم على توظيف معارفهم العلمية في خدمة المجتمع والمساهمة في الارتقاء بالقطاع الصحي.