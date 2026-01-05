بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

صيدلة فيلادلفيا تحتفي بأداء القسم للطلبة المتوقع تخرجهم

5 يناير 2026
صيدلة فيلادلفيا تحتفي بأداء القسم للطلبة المتوقع تخرجهم

وطنا اليوم:أقامت كلية الصيدلة في جامعة فيلادلفيا، برعاية عميد الكلية، حفل أداء القسم للطلبة المتوقع تخرجهم في نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025/2026، بحضور عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأهالي الطلبة، وسط أجواء احتفالية مميزة عكست اعتزاز الجامعة بطلبتها وإنجازاتهم الأكاديمية.
وألقى عميد الكلية الدكتور نبيل النمر، كلمةً خلال الحفل أكد فيها على الدور المهني والأخلاقي للصيادلة في خدمة المجتمع والوطن، مشيرًا إلى أن أداء الطلبة للقسم يُمثل بداية دخولهم الرسمي في مسار مهنة الصيدلة.
من جانبهم، عبّر الطلبة المتوقع تخرجهم عن فخرهم واعتزازهم بأداء القسم، مؤكدين التزامهم بالقيم المهنية والأخلاقية لمهنة الصيدلة، وحرصهم على توظيف معارفهم العلمية في خدمة المجتمع والمساهمة في الارتقاء بالقطاع الصحي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:51

لقاء مرتقب بين ترامب ونظيره الكولومبي في البيت الأبيض

09:38

قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة في يوتا الأميركية

09:31

التحالف: عيدروس الزبيدي هرب للإمارات عبر أرض الصومال

09:26

هل نعلن العام 2026 عاماً لشمول العاملات الزراعيات بمظلة الضمان.؟

09:25

التوسع الإسرائيلي في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط: الدلائل والأبعاد

09:23

مأدبا اليوم: نحو تطوير شامل ومستدام

09:22

السيوف يكتب: الوعي السياسي في الجامعات الأردنية… كثير من التصفيق…قليل من الكهرباء!

09:21

كذبة التقييم… حين يُساوى الاجتهاد بالادّعاء

09:10

ترمب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية

09:07

وزير الداخلية الفنزويلي: إصابة مادورو وزوجته ومقتل 100 شخص في الهجوم الأميركي

20:38

شركات دخان ترفع أسعارها اعتبارا من الخميس

20:27

نتنياهو: لقد جئنا لإعادة النقب إلى إسرائيل وهذا يعني الاستيطان بنطاق لم نعهده من قبل

وفيات
وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026عائلة نضال ملو العين تنعى رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغبوفاة رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب