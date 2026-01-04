عائلة نضال ملو العين تنعى رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب

وطنا اليوم:بقلوب ملؤها التسليم بقضاء الله وقدره، اتقدم باسمي و اسم عائلتي و عائلة ملو العين بأصدق مشاعر العزاء والمواساة من عشيرة أبو الراغب الكرام، ومن أهلنا في مدينة السلط والأسرة الأردنية الواحدة، بوفاة الراحل الكبير:

دولة الأستاذ #علي_ابوالرغب (رحمه الله)

رئيس الوزراء الأسبق

إننا اليوم لا ننعي فقط رجلاً من رجالات الدولة الأوفياء، بل ننعي “العم” وصديق والدي رحمه الله ، الذي كان قريباً من القلوب قبل المناصب. لقد عرفناه وطنياً مخلصاً للأردن، وفياً للعرش الهاشمي، ومحباً لكل أردني، تميز بالحكمة والعطاء وبصماته ستبقى شاهدة على مسيرة حافلة بالإنجاز.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويجعل ما قدمه لوطنه في ميزان حسناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون