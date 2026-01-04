بنك القاهرة عمان
لإنك بتستاهل أكتر …. معك الإسكان

لإنك بتستاهل أكتر …. معك الإسكان

24 ساعة
19:17

صناعة عمّان تبحث سبل تعزيز التبادل التجاري مع سلطنة عُمان

19:09

رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح مشاغل الأمير فيصل الرئيسية

17:27

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من كتلة حزب مبادرة النيابية

16:38

جدل المليار دولار.. هاني شاكر يفجّر مفاجأة بشأن ثروته

16:29

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 461 موقوفا إداريا

16:25

دعوات لسحب استضافة مونديال 2026 من أمريكا

16:19

اعتقال مادورو… الرسالة الأخطر من واشنطن إلى خامنئي

16:16

الاقتصاد الرقمي: التحديث الجديد لتطبيق سند أدى إلى ضغط مؤقت على الأنظمة

16:13

المنخفض الجوي يفضح و يعري البنى التحتية في المملكة

15:32

ضبط مركبتين محملتين بأشجار حرجية معمّرة مقطوعة في عجلون

15:18

Orange Jordan launches the “Digital Inclusion Guide” in Braille to enhance the experience of customers with visual impairments

15:14

استثمار جديد في “الطفيلة الصناعية” بقيمة 10 ملايين دينار سيوفر 200 فرص عمل.

