من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
سياسة الخصوصية
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
Search
Lasts News
19:19
لإنك بتستاهل أكتر …. معك الإسكان
19:17
صناعة عمّان تبحث سبل تعزيز التبادل التجاري مع سلطنة عُمان
19:09
رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح مشاغل الأمير فيصل الرئيسية
17:27
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من كتلة حزب مبادرة النيابية
16:38
جدل المليار دولار.. هاني شاكر يفجّر مفاجأة بشأن ثروته
16:29
وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 461 موقوفا إداريا
16:25
دعوات لسحب استضافة مونديال 2026 من أمريكا
16:19
اعتقال مادورو… الرسالة الأخطر من واشنطن إلى خامنئي
16:16
الاقتصاد الرقمي: التحديث الجديد لتطبيق سند أدى إلى ضغط مؤقت على الأنظمة
16:13
المنخفض الجوي يفضح و يعري البنى التحتية في المملكة
Home
بنوك وشركات
لإنك بتستاهل أكتر …. معك الإسكان
14 ثانية ago
لإنك بتستاهل أكتر …. معك الإسكان
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:17
صناعة عمّان تبحث سبل تعزيز التبادل التجاري مع سلطنة عُمان
19:09
رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح مشاغل الأمير فيصل الرئيسية
17:27
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من كتلة حزب مبادرة النيابية
16:38
جدل المليار دولار.. هاني شاكر يفجّر مفاجأة بشأن ثروته
16:29
وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 461 موقوفا إداريا
16:25
دعوات لسحب استضافة مونديال 2026 من أمريكا
16:19
اعتقال مادورو… الرسالة الأخطر من واشنطن إلى خامنئي
16:16
الاقتصاد الرقمي: التحديث الجديد لتطبيق سند أدى إلى ضغط مؤقت على الأنظمة
16:13
المنخفض الجوي يفضح و يعري البنى التحتية في المملكة
15:32
ضبط مركبتين محملتين بأشجار حرجية معمّرة مقطوعة في عجلون
15:18
Orange Jordan launches the “Digital Inclusion Guide” in Braille to enhance the experience of customers with visual impairments
15:14
استثمار جديد في “الطفيلة الصناعية” بقيمة 10 ملايين دينار سيوفر 200 فرص عمل.
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
© 2026 All rights reserved.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
بني مصطفى تفتتح معرضاً فنياً تشكيلياً للموهوبين في جرش
سياسة الخصوصية
من نحن