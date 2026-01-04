بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون برلمانية

النائب مشوقة يسأل الحكومة عن أسباب تأخر صرف مكافآت نهاية الخدمة لموظفين أمانة عمان

35 ثانية ago
النائب مشوقة يسأل الحكومة عن أسباب تأخر صرف مكافآت نهاية الخدمة لموظفين أمانة عمان

وطنا اليوم:النائب مشوقة يسأل الحكومة عن أسباب تأخر صرف مكافآت نهاية الخدمة لموظفين أمانة عمان ضمن صندوق التكافل الاجتماعي.
نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: صندوق التكافل أمانة عمان
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب،
أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء:
1. ما الأسباب التي أدت إلى عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المتقاعدين مبكراً من أمانة عمّان ضمن صندوق التكافل الاجتماعي؟
2. هل توجد معايير واضحة وشفافة للصرف من صندوق التكافل، أم يتم الصرف بشكل انتقائي لأشخاص دون غيرهم؟
3. ما هي موجودات الصندوق الحالية، وما قيمة الالتزامات المالية المستحقة للمتقاعدين المبكرين؟
4. من هي الجهة الرقابية المسؤولة عن متابعة صندوق التكافل، وهل تم إجراء تدقيق مالي خلال السنوات الخمس الأخيرة؟
5. هل تم اتخاذ أي قرارات رسمية بتأجيل صرف المستحقات، وما أسباب هذا التأجيل إن وجد؟
6. هل لدى الحكومة أو أمانة عمّان خطة زمنية واضحة لضمان صرف حقوق جميع المتقاعدين المبكرين دون تمييز أو محاباة؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

النائب المهندس
عدنان مشوقه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:47

أورنج الأردن تطلق دليل الشمول الرقمي بلغة برايل لتعزيز تجربة الزبائن من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية

12:44

تحديث سند: انجاز المعاملات الحكومية والدفع المباشر عبر Apple Pay وGoogle Pay

12:38

زين الاستدامة التزام راسخ بتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي وبيئي مُستدام

12:35

بنك القاهرة عمّان وشركة مصادر الحق للطاقة الشمسية يعلنان بدء التشغيل التجاري لمحطة الطاقة الشمسية في معان

12:31

وزير الاقتصاد الرقمي: تفعيل الهوية الرقمية تلقائيا عبر سند

11:13

بأي ذنب اعتقلها ترامب؟.. قصة المحامية والمقاتلة الأولى زوجة رئيس فنزويلا

11:05

الفوسفات تستحوذ على نحو 28% من القيمة السوقية لبورصة عمّان

11:00

وفاة وإصابات بحادث تصادم على طريق العدسية – ناعور

10:54

التعليم العالي: التفوق الأكاديمي معيار أساسي للمنح والقروض بغض النظر عن نقاط المعونة

10:50

الخيرية الهاشمية: توزيع 500 ألف متر مكعب من المياه في جنوب غزة

10:46

المركزي يطلق خارطة طريق للتشفير المقاوم للحوسبة الكمية

10:25

وفيات الأحد 4 – 1 – 2026

وفيات
وفيات الأحد 4 – 1 – 2026الوزير الأسبق صالح ارشيدات في ذمة اللهوفيات الجمعة 2-1-2026وفيات الخميس 1-1-2026وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025