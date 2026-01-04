وطنا اليوم:النائب مشوقة يسأل الحكومة عن أسباب تأخر صرف مكافآت نهاية الخدمة لموظفين أمانة عمان ضمن صندوق التكافل الاجتماعي.

نص السؤال:

معالي رئيس مجلس النواب

الموضوع: صندوق التكافل أمانة عمان

1. ما الأسباب التي أدت إلى عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المتقاعدين مبكراً من أمانة عمّان ضمن صندوق التكافل الاجتماعي؟

2. هل توجد معايير واضحة وشفافة للصرف من صندوق التكافل، أم يتم الصرف بشكل انتقائي لأشخاص دون غيرهم؟

3. ما هي موجودات الصندوق الحالية، وما قيمة الالتزامات المالية المستحقة للمتقاعدين المبكرين؟

4. من هي الجهة الرقابية المسؤولة عن متابعة صندوق التكافل، وهل تم إجراء تدقيق مالي خلال السنوات الخمس الأخيرة؟

5. هل تم اتخاذ أي قرارات رسمية بتأجيل صرف المستحقات، وما أسباب هذا التأجيل إن وجد؟

6. هل لدى الحكومة أو أمانة عمّان خطة زمنية واضحة لضمان صرف حقوق جميع المتقاعدين المبكرين دون تمييز أو محاباة؟

النائب المهندس

عدنان مشوقه