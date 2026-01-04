بنك القاهرة عمان
أورنج الأردن تطلق دليل الشمول الرقمي بلغة برايل لتعزيز تجربة الزبائن من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية

وطنا اليوم:في خطوة تعكس التزامها بإحداث أثر إيجابي على المجتمع، أعلنت أورنج الأردن، وبالتزامن مع اليوم العالمي لبرايل، عن إطلاق “دليل الشمول الرقمي” بلغة برايل في كافة معارضها حول المملكة، لتعزيز تجربة الزبائن من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتمكينهم من الوصول السلس إلى خدماتها الرقمية، وذلك ضمن مظلتها لحلول ومبادرات شمول الأشخاص ذوي الإعاقة “قدراتنا مختلفة، ولكن إمكانياتنا أكيدة”.
ويهدف الدليل إلى تمكين الزبائن من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من التعرّف بسهولة إلى الأجهزة والتطبيقات والخدمات المصمّمة لتعزيز الشمولية، بما يضمن تجربة متكاملة وسلسة داخل معارض أورنج الأردن وعلى منصاتها الرقمية، حيث يتميّز بتوفّره بعدة خصائص داعمة لإمكانية الوصول، تشمل لغة الإشارة باللغتين العربية والإنجليزية، وخاصية القراءة الصوتية (Vocalization)، إلى جانب نسخة برايل المطبوعة. وهذا سيتوافر الدليل بنسخة برايل بنهاية كانون الثاني 2026 داخل شبكة معارض أورنج، بالإضافة إلى موقعها الإلكتروني.
وأكدت أورنج الأردن أن هذه الخطوة تأتي في إطار نهجها القائم على الالتزام بالوعود وتحقيقها، من خلال تطوير حلول عملية تُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً على المجتمع، وتسهم في تعزيز الشمول الرقمي كجزء أساسي من استراتيجيتها، مجسدة سعيها لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في الوصول إلى التكنولوجيا والخدمات الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من الوصول إلى حلولها الرقمية بسهولة واستقلالية، مؤمنة بأن التكنولوجيا الحقيقية هي التي تكون متاحة للجميع دون استثناء.
ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo


