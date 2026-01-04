بنك القاهرة عمّان وشركة مصادر الحق للطاقة الشمسية يعلنان بدء التشغيل التجاري لمحطة الطاقة الشمسية في معان

وطنا اليوم:أعلنت شركة مصادر الحق للطاقة الشمسية، بالشراكة مع بنك القاهرة عمّان الممول الرئيسي للمشروع، عن بدء التشغيل التجاري لمحطة مصادر الحق للطاقة الشمسية في محافظة معان بقدرة تشغيلية تبلغ50 ميجاواط وباستطاعة قصوى تصل إلى 60.50 ميجاواط،، وذلك بعد استكمال جميع الاختبارات الفنية اللازمة وحصول المشروع على الموافقة الرسمية للتشغيل التجاري من الشركة الوطنية للكهرباء .(NEPCO)

ويعكس هذا الإنجاز التزام الطرفين بدعم مسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز قدرات المملكة في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مما يساهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة النظيفة ويدعم رؤية المملكة في التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة المستدامة. حيث تعد محطة مصادر الحق أحد أبرز مشاريع الطاقة الشمسية في الأردن، إذ اعتمدت على أحدث التقنيات العالمية في إنتاج الطاقة، بما في ذلك أجهزة التنظيف المتطورة للألواح الشمسية، وهو الجهاز الوحيد من نوعه في المملكة، الأمر الذي يضمن مستويات عالية من الكفاءة واستمرارية توليد الطاقة على مدار العام.

ويمتاز المشروع بطابع وطني شامل، حيث جرى تنفيذ جميع مراحل العمل من التصميم والإنشاء وحتى التشغيل بسواعد أردنية بالكامل، ليكون بذلك أول مشروع بهذا الحجم يُنفَّذ بواسطة بنك محلي (بنك القاهرة عمان) ومقاول رئيسي محلي. ويؤكد ذلك قدرة الشركات والكفاءات الوطنية على تولي مشاريع كبرى في قطاع الطاقة وفق مواصفات عالمية.

وتتميز المحطة بقدرتها الإنتاجية العالية، إذ تولّد ما يزيد عن 160 مليون كيلوواط ساعة سنويًا، وهو ما يكفي لتزويد نحو 15 ألف منزل بالكهرباء النظيفة. كما تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 103 آلاف طن سنويًا، وهو ما يعادل زراعة 1.7 مليون شجرة أو إزالة 22 ألف مركبة من الطرق في الأردن، مما يعكس الأثر البيئي الإيجابي للمشروع.