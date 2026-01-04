الفوسفات تستحوذ على نحو 28% من القيمة السوقية لبورصة عمّان

وطنا اليوم:تواصل شركة مناجم الفوسفات الأردنية تعزيز موقعها بوصفها أكبر شركة مدرجة في بورصة عمّان من حيث القيمة السوقية، مستحوذة على نحو 28% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، وفق أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن السوق.

وبحسب مؤشرات التداول، بلغت القيمة السوقية لشركة مناجم الفوسفات نحو 7.1 مليار دينار أردني، أي ما يعادل قرابة 10.02 مليارات دولار أمريكي، لتبقى السهم الأثقل وزنًا والأكثر تأثيرًا في سوق رأس المال المحلي، وبفارق واسع عن باقي الشركات المدرجة.

في المقابل، تُقدَّر القيمة السوقية الإجمالية لبورصة عمّان بنحو 25.7 إلى 26.5 مليار دينار أردني، أي ما يعادل 36.2 إلى 37.4 مليار دولار أمريكي، ما يؤكد أن شركة الفوسفات وحدها تمثل ما يقارب 28% من القيمة السوقية الإجمالية للسوق المالي الأردني.

ويعكس هذا الثقل السوقي الأداء المالي القوي الذي حققته الشركة خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بارتفاع الطلب العالمي على الفوسفات ومشتقاته، وتحسّن الأسعار العالمية، إلى جانب توسّع الشركة في الأسواق التصديرية، ورفع كفاءتها التشغيلية.

وتشير التوقعات إلى أن الشركة مرشحة لتحقيق أرباح مميزة خلال العام الحالي، في ظل استمرار الظروف الإيجابية في الأسواق العالمية، وتحسّن هوامش الربحية، واستقرار الطلب على منتجاتها الرئيسية.

ويرى مختصون أن هذا التركز في القيمة السوقية يسلّط الضوء على محدودية عدد الشركات القيادية الكبرى في بورصة عمّان، ويعيد التأكيد على أهمية تحفيز إدراج شركات جديدة ذات أحجام كبيرة، وتعميق السوق، وتنويع مصادر القيمة السوقية، بما يعزز متانة السوق المالي الأردني ويرفع من جاذبيته الاستثمارية محليًا وإقليميًا.

ويؤكد مختصون أن نجاح شركة مناجم الفوسفات في ترسيخ مكانتها يعود إلى قدرتها على إدارة مواردها بفاعلية، وبناء شراكات استراتيجية نوعية على المستويين الإقليمي والدولي، ما عزز تنافسيتها وأبقى سهمها في صدارة الأسهم المؤثرة في بورصة عمّان