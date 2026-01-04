وفاة وإصابات بحادث تصادم على طريق العدسية – ناعور

وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب 3 آخرون، أحدهم إصابته بالغة، فجر اليوم الأحد، إثر حادث تصادم بين مركبة وصهريج محمّل بمادة الإسمنت على طريق العدسية – ناعور باتجاه البحر الميت.

وقال النقيب زياد الشرمان من إدارة الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام، إنه تم نقل الوفاة والإصابات إلى مستشفى الشونة الجنوبية، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع الحادث وإزالة الأثر المروري ومخلفاته، واتخاذ الإجراءات اللازمة