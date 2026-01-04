القوات المسلحة تحبط 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الأحد، على واجهتها 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.

وجرى التعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بعد رصدها في مواقع مختلفة من قبل قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.