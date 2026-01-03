بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

وزير الشباب يتفقد المرافق الرياضية بالكرك

4 يناير 2026
وزير الشباب يتفقد المرافق الرياضية بالكرك

وطنا اليوم _

تفقد وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان امس السبت، يرافقه مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية، المرافق الشبابية والرياضية في محافظة الكرك، التي تعرّضت لأضرار نتيجة المنخفض الجوي الأخير، للوقوف على حجم الأضرار وتقييم الاحتياجات اللازمة لمعالجتها بالسرعة الممكنة.

وشملت الجولة التفقدية مركز شباب وشابات وادي الكرك، ومدينة الأمير فيصل الرياضية، وعددا من المرافق الشبابية والرياضية الأخرى التي تأثرت بالأحوال الجوية.

وأكد العدوان خلال الجولة حرص الوزارة على ضمان سلامة المرافق واستمرارية تقديم الخدمات للشباب، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على إعداد تقارير فنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن تعزيز جاهزية المرافق الشبابية والرياضية لمواجهة الظروف الجوية الطارئة، بما يضمن استدامتها واستمرارية عملها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
02:17

صرخة متقاعد: حين يصبح الراتب عبئاً على الحياة لا سنداً لها

20:36

محافظ الكرك: الاعتداء على مسار الأودية فاقم خطر السيول

20:21

حسّان يوجّه بإجراءات فوريّة وسريعة لإصلاح بنى تحتيَة تضررت من المنخفض الجوي

20:16

جيش فنزويلا يعترف بنائبة مادورو رئيسة للبلاد

20:13

النائب عياش: 267 ألف مركبة غير مرخصة في الأردن العام الماضي

20:09

عائلة نضال ملو العين تنعى رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب

20:04

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشائر الغنانيم والشوابكة والزناتية والنجداوي

19:35

الترخيص تطرح عدداً من الأرقام الأكثر تميزاً بالمزاد العلني المباشر

19:30

ولي العهد يعرب عن تطلعه لأن يشهد العام الحالي حركة سياحية أفضل

19:24

القاضي: توجه لتشكيل لجنة لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب

19:20

وفاة رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب

19:19

لإنك بتستاهل أكتر …. معك الإسكان

وفيات
عائلة نضال ملو العين تنعى رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغبوفاة رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغبوفيات الأحد 4 – 1 – 2026الوزير الأسبق صالح ارشيدات في ذمة اللهوفيات الجمعة 2-1-2026