الأمير الحسن بن طلال يتابع جانباً من تصفيات المنتخب الوطني للسكواش وبطولة المملكة للتايكواندو

4 يناير 2026
وطنا اليوم _

حضر سمو الأمير الحسن بن طلال اليوم السبت، جانباً من تصفيات المنتخب الوطني للسكواش، التي أُقيمت في مقر اتحاد اللعبة بمدينة الحسين للشباب، وجانباً من منافسات بطولة المملكة للتايكواندو لفئتي الناشئين والناشئات، والتي أُقيمت في صالة الأمير راشد.

وتابع سموه مباراة جمعت اللاعبين حازم العناسوة وأسامة البطاينة، ضمن منافسات تصفيات المنتخب الوطني للسكواش، والتي شهدت مستوى فنياً ومهارياً مميزاً من اللاعبين.

ونظم الاتحاد الأردني للسكواش هذه التصفيات بهدف اختيار عناصر المنتخبات الوطنية، التي تنتظرها استحقاقات عديدة خلال العام الحالي.

وتعد بطولة المملكة للتايكواندو أولى بطولات الاتحاد الأردني للتايكواندو لعام 2026، وتحظى بأهمية كبيرة كونها محطة لاختيار عناصر المنتخب الوطني، التي ستمثل الأردن في بطولة العالم للشباب، المقرر إقامتها في شهر نيسان المقبل في أوزبكستان


