بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

تألق منتخب النشامى يعزز ثقافة تشجيع منتخبات الفئات العمرية

3 يناير 2026
تألق منتخب النشامى يعزز ثقافة تشجيع منتخبات الفئات العمرية

وطنا اليوم _

بدأت الجماهير الأردنية تتبنى ثقافة دعم المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية، مستلهمة ذلك من الدعم الكبير الذي يحظى به المنتخب الوطني الأول، والذي يواصل تحقيق الإنجازات المتتالية.

ولاحظت الجماهير أهمية دعم منتخبات الفئات العمرية، إدراكا منها لدورها في خدمة الكرة الأردنية، لا سيما منتخب النشامى الذي سجل إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى كأس العالم 2026.

وشهد وصول المنتخب الأولمبي لكرة القدم إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة في بطولة كأس آسيا المقررة الثلاثاء المقبل، استقبالا جماهيريا، ما يعكس ارتفاع ثقة الجمهور بالمنتخبات العمرية.

وكانت السنوات الماضية تشهد اهتماما جماهيريا كبيرا بالمنتخب الوطني الأول، خاصة في الاستقبالات والتشجيع خلال المشاركات الخارجية، لتنتقل هذه الظاهرة تدريجيا إلى منتخبات الفئات العمرية، ما يشكل حافزا للاعبين الواعدين الذين يجدون في نجوم المنتخب الأول مصدر إلهام.

ويؤكد متحدثون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تحول الجماهير نحو متابعة ودعم المنتخبات العمرية يعد خطوة إيجابية مهمة، تعكس نضوج ثقافة التشجيع التي كانت في السابق مقتصرة على المنتخب الأول.

ويرون أن هذا التحول جاء نتيجة الإنجازات اللافتة للمنتخب الوطني الأول، مثل حصوله على وصافة بطولة كأس آسيا، والتأهل التاريخي إلى المونديال، ووصافة كأس العرب، وهو ما ساهم في استقبال حافل للمنتخب الأولمبي في السعودية، تمهيدا لتشجيع الجماهير له مباشرة من المدرجات.

وقال المدرب الوطني أحمد هايل، إن الفترة الحالية تشهد اهتماما ملحوظا من الجمهور بمنتخبات الفئات، وهذا أمر جيد يحفز اللاعبين ويزيدهم إصرارا على تحقيق أفضل النتائج، مؤكدا أن هذا التطور في تفكير الجمهور جاء نتيجة تألق المنتخب الأول الذي يعيش أجمل أوقاته.

من جهته، بين المدرب عبدالسلام الهزايمة، أن الجمهور الأردني بات يلاحق المنتخبات العمرية لتشجيعها، في تطور لافت في ثقافة التشجيع.

وأضاف: الجمهور كان في الفترة الماضية مهتما فقط بالمنتخب الأول، الذي كان يتصدر المشهد، قبل أن تنتقل ثقافة التشجيع إلى المنتخبات العمرية التي باتت تحظى باهتمام أكبر، بدليل الاستقبال الكبير الذي حظي به المنتخب الأولمبي في السعودية أمس الجمعة، من قبل الجالية الأردنية في جدة.

بدوره، اعترف المشجع فريد عيسى، بأن الجمهور كان يركز على متابعة المنتخب الوطني الأول، الذي كان محور الاهتمام، قبل أن تسهم نتائجه في الفترة الأخيرة في تشجيع الجمهور على الاهتمام بالمنتخبات العمرية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
02:17

صرخة متقاعد: حين يصبح الراتب عبئاً على الحياة لا سنداً لها

20:36

محافظ الكرك: الاعتداء على مسار الأودية فاقم خطر السيول

20:21

حسّان يوجّه بإجراءات فوريّة وسريعة لإصلاح بنى تحتيَة تضررت من المنخفض الجوي

20:16

جيش فنزويلا يعترف بنائبة مادورو رئيسة للبلاد

20:13

النائب عياش: 267 ألف مركبة غير مرخصة في الأردن العام الماضي

20:09

عائلة نضال ملو العين تنعى رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب

20:04

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشائر الغنانيم والشوابكة والزناتية والنجداوي

19:35

الترخيص تطرح عدداً من الأرقام الأكثر تميزاً بالمزاد العلني المباشر

19:30

ولي العهد يعرب عن تطلعه لأن يشهد العام الحالي حركة سياحية أفضل

19:24

القاضي: توجه لتشكيل لجنة لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب

19:20

وفاة رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب

19:19

لإنك بتستاهل أكتر …. معك الإسكان

وفيات
عائلة نضال ملو العين تنعى رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغبوفاة رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغبوفيات الأحد 4 – 1 – 2026الوزير الأسبق صالح ارشيدات في ذمة اللهوفيات الجمعة 2-1-2026