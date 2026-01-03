تألق منتخب النشامى يعزز ثقافة تشجيع منتخبات الفئات العمرية

وطنا اليوم _

بدأت الجماهير الأردنية تتبنى ثقافة دعم المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية، مستلهمة ذلك من الدعم الكبير الذي يحظى به المنتخب الوطني الأول، والذي يواصل تحقيق الإنجازات المتتالية.

ولاحظت الجماهير أهمية دعم منتخبات الفئات العمرية، إدراكا منها لدورها في خدمة الكرة الأردنية، لا سيما منتخب النشامى الذي سجل إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى كأس العالم 2026.

وشهد وصول المنتخب الأولمبي لكرة القدم إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة في بطولة كأس آسيا المقررة الثلاثاء المقبل، استقبالا جماهيريا، ما يعكس ارتفاع ثقة الجمهور بالمنتخبات العمرية.

وكانت السنوات الماضية تشهد اهتماما جماهيريا كبيرا بالمنتخب الوطني الأول، خاصة في الاستقبالات والتشجيع خلال المشاركات الخارجية، لتنتقل هذه الظاهرة تدريجيا إلى منتخبات الفئات العمرية، ما يشكل حافزا للاعبين الواعدين الذين يجدون في نجوم المنتخب الأول مصدر إلهام.

ويؤكد متحدثون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تحول الجماهير نحو متابعة ودعم المنتخبات العمرية يعد خطوة إيجابية مهمة، تعكس نضوج ثقافة التشجيع التي كانت في السابق مقتصرة على المنتخب الأول.

ويرون أن هذا التحول جاء نتيجة الإنجازات اللافتة للمنتخب الوطني الأول، مثل حصوله على وصافة بطولة كأس آسيا، والتأهل التاريخي إلى المونديال، ووصافة كأس العرب، وهو ما ساهم في استقبال حافل للمنتخب الأولمبي في السعودية، تمهيدا لتشجيع الجماهير له مباشرة من المدرجات.

وقال المدرب الوطني أحمد هايل، إن الفترة الحالية تشهد اهتماما ملحوظا من الجمهور بمنتخبات الفئات، وهذا أمر جيد يحفز اللاعبين ويزيدهم إصرارا على تحقيق أفضل النتائج، مؤكدا أن هذا التطور في تفكير الجمهور جاء نتيجة تألق المنتخب الأول الذي يعيش أجمل أوقاته.

من جهته، بين المدرب عبدالسلام الهزايمة، أن الجمهور الأردني بات يلاحق المنتخبات العمرية لتشجيعها، في تطور لافت في ثقافة التشجيع.

وأضاف: الجمهور كان في الفترة الماضية مهتما فقط بالمنتخب الأول، الذي كان يتصدر المشهد، قبل أن تنتقل ثقافة التشجيع إلى المنتخبات العمرية التي باتت تحظى باهتمام أكبر، بدليل الاستقبال الكبير الذي حظي به المنتخب الأولمبي في السعودية أمس الجمعة، من قبل الجالية الأردنية في جدة.

بدوره، اعترف المشجع فريد عيسى، بأن الجمهور كان يركز على متابعة المنتخب الوطني الأول، الذي كان محور الاهتمام، قبل أن تسهم نتائجه في الفترة الأخيرة في تشجيع الجمهور على الاهتمام بالمنتخبات العمرية.