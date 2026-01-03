بنك القاهرة عمان
محافظ البلقاء: إغلاق طريق السلط – وادي شعيب – الأغوار الوسطى بسبب الانهيارات

3 يناير 2026
وطنا اليوم _

أعلن محافظ البلقاء فيصل المساعيد اليوم السبت، عن إغلاق طريق السلط – وادي شعيب – الأغوار الوسطى بشكل كامل، وذلك بدءا من نقطة التقائه مع طريق سقي ماحص وصولا إلى نقطة التفتيش عند “الجندي المجهول”.

ويأتي هذا الإجراء بسبب الانهيارات الجبلية التي شهدتها المنطقة المجاورة للطريق، والتي حدثت صباح اليوم.

وأوضح المساعيد، أن عملية الإغلاق ضرورية لمعالجة آثار الانهيارات الجبلية وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لضمان سلامة مستخدمي الطريق، حيث تم التوجيه ببدء العمل الفوري لإزالة المواد المنهارة وتأمين المناطق المتضررة.

ودعا المواطنين إلى استخدام الطرق البديلة التالية حتى الانتهاء من أعمال الصيانة: طريق عيرا – الكرامة، وطريق السلط – العارضة – الأغوار، وطريق عمان – العدسية – الأغوار.

وأكد أهمية الالتزام بهذا التوجيه واتباع الطرق المخصصة حفاظا على سلامة المواطنين وتجنب أي مخاطر محتملة، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تعمل على مدار الساعة لتسريع عمليات الصيانة وإعادة فتح الطريق بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن الانهيارات الجبلية في المنطقة جاءت نتيجة الظروف الجوية الأخيرة التي شهدتها المملكة من تساقط غزير للأمطار.


