مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشيرة الهياجنة

18 ثانية ago
مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشيرة الهياجنة

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة ، واجب العزاء إلى عشيرة الهياجنة بوفاة المرحومة خالدة فرج الهياجنة، زوجة توفيق محمود الهياجنة وشقيقة النائب السابق شرف الهياجنة .
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة ،في منطقة دير السعنة في لواء الطيبة بمحافظة اربد ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الهياجنة، سائلاً لله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


