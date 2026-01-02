بنك القاهرة عمان
الوزير الأسبق صالح ارشيدات في ذمة الله

دقيقتان ago
الوزير الأسبق صالح ارشيدات في ذمة الله

وطنا اليوم:ينعى ال ارشيدات و ال المصري و اقربائهم و أنسبائهم المرحوم بإذن الله الدكتور صالح شفيق ارشيدات نائب رئيس الوزراء الأسبق و عضو مجلس الأعيان سابقا.
والفقيد شقيق المهندس نواف و رباب و نوار و المرحومين زيد و رحاب ، و زوج السيدة الفاضلة منى وحيد المصري، و والد مروان و فيصل و زين، الذي وافته المنية عصر يوم الجمعة ٢٠٢٦/١/٢.
و سوف يشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر يوم السبت الموافق ٣/١ من مسجد الجامعة -شارع شفيق ارشيدات بإربد إلى مثواه الأخير في مقبرة العائلة في المدينة الصناعية .
وتقبل التعازي للرجال في ديوان العائلة في اربد يومي السبت و الاحد ٣ و ٤ يناير .
و في عمان للنساء ابتداء من يوم الاحد ١/٤ و لمده ثلاثة ايام في ديوان جمعية ال النبر التعاونية من الساعة العاشرة صباحا و حتى الساعة الثانية ظهرا.
و للرجال في جمعية ال النبر – عمان يومي الاثنين و الثلاثاء ٥ و ٦ يناير من الساعه الرابعه و حتى الساعة التاسعة مساء.
انا لله وانا اليه راجعون.


