الوزير الأسبق صالح ارشيدات في ذمة الله

وطنا اليوم:ينعى ال ارشيدات و ال المصري و اقربائهم و أنسبائهم المرحوم بإذن الله الدكتور صالح شفيق ارشيدات نائب رئيس الوزراء الأسبق و عضو مجلس الأعيان سابقا.

والفقيد شقيق المهندس نواف و رباب و نوار و المرحومين زيد و رحاب ، و زوج السيدة الفاضلة منى وحيد المصري، و والد مروان و فيصل و زين، الذي وافته المنية عصر يوم الجمعة ٢٠٢٦/١/٢.

و سوف يشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر يوم السبت الموافق ٣/١ من مسجد الجامعة -شارع شفيق ارشيدات بإربد إلى مثواه الأخير في مقبرة العائلة في المدينة الصناعية .

وتقبل التعازي للرجال في ديوان العائلة في اربد يومي السبت و الاحد ٣ و ٤ يناير .

و في عمان للنساء ابتداء من يوم الاحد ١/٤ و لمده ثلاثة ايام في ديوان جمعية ال النبر التعاونية من الساعة العاشرة صباحا و حتى الساعة الثانية ظهرا.

و للرجال في جمعية ال النبر – عمان يومي الاثنين و الثلاثاء ٥ و ٦ يناير من الساعه الرابعه و حتى الساعة التاسعة مساء.

انا لله وانا اليه راجعون.