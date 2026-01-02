وطنا اليوم:تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة اليوم بحدوث انهيار على طريق وادي شعيب باتجاه الشونة الجنوبية، ما أدى إلى إعاقة حركة السير في الموقع.

وتعمل الجهات المختصة على متابعة الأوضاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة، في حين دعت السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، واستخدام طرق بديلة لحين الانتهاء من معالجة آثار الانهيار