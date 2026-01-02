بنك القاهرة عمان
بلومبرغ: سوق عمان المالي بالمرتبة 13عالميًا من حيث الأداء

بلومبرغ: سوق عمان المالي بالمرتبة 13عالميًا من حيث الأداء

وطنا اليوم:صنفت وكالة بلومبرغ العالمية سوق عمان المالي في المرتبة الثالثة عشرة عالميًا من حيث الأداء منذ بداية العام الماضي 2025 وحتى نهايته، بعد أن حقق ارتفاعًا بنسبة أكثر من 45 بالمئة وفق بيانات مؤشرات الأسواق العالمية.
ويُعد هذا الأداء المتقدم مؤشرًا اقتصاديًا إيجابيًا مهمًا، ويعكس تحسّنًا ملحوظًا في مناخ الاستثمار في الأردن، إلى جانب تزايد جاذبية السوق لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مقارنة بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والدولية.
ويعزى هذا التقدّم إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها تحسّن نتائج الشركات المدرجة، واستقرار السياسات الاقتصادية، إضافة إلى ارتفاع ثقة المستثمرين بأداء الاقتصاد الوطني.
ويؤكد هذا التصنيف قدرة سوق عمّان المالي على تحقيق عوائد تنافسية في ظل تقلبات الأسواق العالمية، ما يعزز مكانته كإحدى الوجهات الاستثمارية الواعدة في المنطقة.
وكانت بورصة عمان أغلقت تداولات يوم الأربعاء الماضي وهي آخر جلسات تداول في عام 2025 عند 3611 نقطة وهو رقم قياسي لم تصله منذ 17 عامًا


