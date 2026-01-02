موجة صقيع وثلوج وأمطار غزيرة تجتاح العالم العربي

وطنا اليوم:يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يتواصل الطقس القاسي على عدة دول عربية، اليوم الجمعة والأيام المقبلة، وسط تأثيرات تشمل تشكيل الثلوج والصقيع والضباب وجريان السيول وتساقط الأمطار الغزيرة.

وتشير التقديرات الجوية إلى أن المنطقة تشهد منخفضا جويا وموجة صقيع، ستصل سرعة الرياح فيه إلى 100 كيلومتر في الساعة ببعض المناطق، مع هطول أمطار غزيرة في بعض الدول، وتساقط كثيف للثلوج في أخرى.

جاء ذلك حسب تنبيهات ومواقف رسمية، في كل من المغرب وسوريا والعراق ومصر والأردن واليمن والبحرين والكويت والسعودية.

فلسطين

حذرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة، من خطر تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة نتيجة لغزارة هطول الأمطار، بالتزامن مع رياح شديدة السرعة وتدني مدى الرؤية الأفقية.

يأتي هذا بينما تجد آلاف العائلات في قطاع غزة نفسها مجددا بلا مأوى، بعد أن تسبب المنخفض الجوي العنيف وما صاحبه من أمطار غزيرة ورياح قاسية في تدمير مئات الآلاف من الخيام، في وقت يترقب النازحون منخفضا جويا جديدا يزيد مخاوفهم من كارثة إنسانية أشد وطأة.

ومنذ بدء تأثير المنخفضات الجوية على غزة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لقي 18 فلسطينيا بينهم 4 أطفال مصرعهم، بينما غرق نحو 90% من مراكز إيواء النازحين الذين دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازلهم، وفق بيان سابق للدفاع المدني بالقطاع.

المغرب

حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية بالمغرب من أمطار رعدية قوية، الجمعة، في عدد من مناطق المملكة، وذلك وفق نشرة إنذارية للمديرية، مساء الخميس، بعد تسجيل أمطار وثلوج خلال الأيام الماضية تسببت في قطع بعض الطرقات، وتعليق الدراسة في بعض المدن.

وأوضحت المديرية أن هذه الأمطار الرعدية ستكون مصحوبة برياح مرتقبة الجمعة، في أقاليم أكادير وتارودانت (جنوب) والصويرة (غرب).

وجراء ذلك، أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيانين منفصلين تعليق الدراسة الجمعة والسبت، بمختلف المؤسسات التعليمية بإقليمي تارودانت وأكادير، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وشهدت عدة مدن خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي هطول أمطار غزيرة، إلى جانب تساقط كثيف للثلوج، وأسفرت السيول التي اجتاحت مدينة آسفي عن مصرع 37 مواطنا خلال 14 من الشهر ذاته، وفق بيان رسمي.

سوريا

حذرت وزارة الزراعة السورية، في بيان، المزارعين من موجة صقيع متوسطة إلى قوية ستتعرض لها البلاد اعتبارا من صباح الجمعة وحتى الخميس المقبل، مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المزروعات.

كما أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية، في بيان، مساء الخميس، تحذيرا جويا من أن البلاد ستشهد اعتبارا من فجر الجمعة موجة صقيع تستمر حتى فجر الخميس 8 يناير/كانون الثاني الجاري، تكون ذروتها السبت والأحد.

وقالت إن تلك الموجة ستكون قوية على المناطق الشمالية الغربية والجزيرة السورية، خاصة الأجزاء الشمالية من المنطقتين، ومتوسطة الشدة على المناطق الوسطى وجبال الساحل السوري ومرتفعات دمشق الغربية والشمالية الغربية.

العراق

توقّعت هيئة الأنواء الجوية، في بيان الخميس، استمرار تساقط الأمطار الغزيرة وعواصف رعدية مع انخفاض في درجات الحرارة، الجمعة، في المنطقة الشمالية وتساقط للثلوج فوق المرتفعات الجبلية منها، مع تشكّل ضباب كثيف في بعض الأماكن بالمنطقة الوسطى.

مصر

نوهت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، في بيان مساء الخميس، إلى أجواء ماطرة شديدة البرودة على شمال البلاد، مؤكدة أن الليلة ستكون ماطرة ويصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة على بعض المناطق.

وأوضحت أن طقس الجمعة سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر وليلا على كافة الأنحاء، محذرة من تكوّن شبورة مائية (ضباب خفيف) قد تصل لدرجة الضباب، لا سيما على شمالي البلاد.

السعودية

توقّع المركز الوطني للأرصاد السعودي، في سلسلة منشورات عبر حسابه بمنصة إكس، تأثر أجواء المملكة بموجة باردة تنخفض معها درجات الحرارة ابتداءً من السبت المقبل وحتى الثلاثاء.

وأوضح المركز أن الحالة الجوية ستشمل أجزاء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل، والقصيم، والرياض، وشمال المنطقة الشرقية.

وأشارت التوقعات إلى أن درجات الحرارة الصغرى في هذه المناطق ستتراوح ما بين 2 درجة مئوية إلى 2 درجة مئوية تحت الصفر، كما توقع المركز نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار الأحد والاثنين على مناطق بينها المدينة المنورة، ومكة المكرمة.

الأردن

حذّرت وزارة الإدارة المحلية من ارتفاع مستويات الخطورة جراء استمرار تأثير جبهة هوائية باردة عالية الفعالية وبحركة بطيئة، تؤثر على عدد من مناطق المملكة، وستشهد هطولات مطرية غزيرة وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن مستوى الخطورة مرتفع بعد منتصف ليلة الخميس على الجمعة، حيث إن الجبهة الباردة تمتد اعتباراً من منتصف الليل إلى المناطق الوسطى، حيث تشمل الهطولات المطرية العاصمة عمّان ومحافظة البلقاء، وأجزاء من محافظات الزرقاء ومأدباوتمتد لاحقاً إلى محافظة الكرك والطفيلة وتكون الأمطار غزيرة على فترات.

وحذرت الوزارة من تشكيل السيول في مختلف بلديات محافظات الكرك والطفيلة، وبعض البلديات في وسط المملكة تشمل بلديات العاصمة عمّان والبلقاء ومأدبا والزرقاء، والأغوار الجنوبية والوسطى، إضافة إلى بعض البلديات محافظات الشمال الشمالية من محافظة البلقاء، بالإضافة إلى استمرار الحالة المطرية في عدد من بلديات محافظات عجلون وجرش، وبعض البلديات من محافظة إربد.

اليمن

حذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، الخميس، من الصقيع والأجواء شديدة البرودة في بعض المحافظات اليمنية خلال الساعات المقبلة.

وفي نشرته اليومية، توقّع المركز طقسا باردا الى شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر على العديد من المحافظات، ناصحا المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية محاصيلهم من التلف.

البحرين

حذرت إدارة الأرصاد الجوية في البحرين، مساء الخميس، من معاودة نشاط رياح الشمال، حتى السبت المقبل، مشيرة إلى أنها من شأنها أن تسهم في تعزيز الإحساس بالبرودة.

الكويت

أصدرت الأرصاد الجوية الكويتية تحذيرا من تكوّن الضباب الخميس وحتى صباح الجمعة، مع تأثيرات منها انعدام الرؤية الأفقية.