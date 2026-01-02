إغلاق متعمد لعبارة يغرق مثلث عبلين في عجلون

وطنا اليوم:باشرت كوادر بلدية الجنيد شمال الأردن بالتعاون مع مجلس الخدمات المشتركة، في هذه الأثناء، أعمالها الميدانية العاجلة في منطقة “مثلث عبلين” في محافظة عجلون، بعد ارتفاع منسوب المياه وتشكل بركة مائية كبيرة أدت إلى إغلاق الطريق بشكل جزئي.

سبب المشكلة: فعل مفتعل

وتبين أن ارتفاع المنسوب جاء نتيجة “إغلاق مفتعل” لعبارة تصريف المياه، ما تسبب بتجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار، وخلق مخاوف حقيقية من تأثير المياه على بعض المنازل المجاورة للموقع.

استجابة سريعة وإجراءات

وعلى الفور، قامت الكوادر المختصة بفتح الموقع والتعامل السريع مع الحالة؛ حيث جرى إنشاء ساتر ترابي بشكل مؤقت، إضافة إلى إحضار مضخات وصهاريج متخصصة لسحب المياه المتجمعة، بهدف تخفيض منسوبها وإعادة فتح الطريق وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات.

وأكدت الجهات المعنية أن العمل ما يزال مستمرا حتى اللحظة لمعالجة الوضع بشكل كامل، مشيرة إلى الجاهزية العالية والتنسيق المشترك للتعامل مع تداعيات الأحوال الجوية، ومتابعة أي طارئ على مدار الساعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحالات.