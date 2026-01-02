مصادر تنفي ضم الأردن ومصر والمغرب والجزائر لكأس الخليج

وطنا اليوم:قالت مصادر مطلعة امس الخميس عدم صحة ما يتردد بشأن توسيع دائرة المنتخبات المشاركة في كأس الخليج العربي لكرة القدم بضم الأردن ومصر والمغرب والجزائر للبطولة، ابتداء من النسخة المقبلة المقرر إقامتها في سبتمبر (أيلول) المقبل في العاصمة الرياض.

وبحسب المصادر، فإن كأس الخليج للكبار ستبقى على ماهي عليه دون إضافة أي منتخبات أخرى، لكنها أكدت أن توسيع دائرة المشاركة سيقتصر على بطولات الخليج للفئات السنية وليس الكبار.

وانطلقت كأس الخليج عام 1970 في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة منتخبات البحرين والسعودية والكويت وقطر، وانضمت الإمارات العربية المتحدة في نسخة عام 1972 التي استضافتها العاصمة الرياض، فيما انضمت سلطنة عمان للبطولة في النسخة الثالثة التي أقيمت في الكويت عام 1974، بينما شارك العراق في النسخة الرابعة بالدوحة عام 1976.

ويعدّ منتخب اليمن آخر المنضمين للبطولة عام 2003، التي احتضنتها الكويت.