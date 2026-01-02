المياه: قرب فيضان سد زرقاء ماعين

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن، اليوم الجمعة، إن سد زرقاء ماعين في محافظة مأدبا سيفيض خلال الساعات القليلة المقبلة، مع اقتراب امتلائه ووصوله إلى سعته التخزينية الكاملة البالغة مليوني متر مكعب، وذلك لأول مرة منذ إنشائه.

ودعت السلطة المواطنين والمزارعين والقاطنين في المناطق الواقعة أسفل السد إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة