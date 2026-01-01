شوارع إربد غارقة بالحفر.. والبلدية تُحمل الشركات الخدماتية المسؤولية

وطنا اليوم:تشهد شوارع مدينة إربد معاناة متزايدة نتيجة انتشار الحفر وارتفاع منسوب مياه الأمطار على الطرق العامة، الأمر الذي انعكس سلباً على حركة السير وسلامة المركبات والمشاة، وأثار حالة من الاستياء في أوساط المواطنين.

وأكد مواطنون أن العديد من الشوارع تحولت إلى مصائد حقيقية للمركبات، خاصة بعد الهطولات المطرية، حيث تغطي المياه الحفر العميقة، ما يؤدي إلى أضرار مادية للمركبات وازدحامات مرورية متكررة، إضافة إلى مخاطر على سلامة المارة.

وأشاروا إلى أن المشكلة باتت شبه دائمة في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، في ظل تأخر أعمال الصيانة والمعالجة، مطالبين بتدخل عاجل ووضع حلول جذرية تحد من تكرار هذه الظاهرة مع كل منخفض جوي.

وطالب مواطنون بضرورة تشديد الرقابة والمساءلة على الشركات الخدماتية، وعدم السماح بفتح أي شارع دون ضمان إعادته إلى وضعه السابق، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يزيد من معاناة السكان ويؤثر على السلامة العامة، خاصة في فصل الشتاء.

من جهتها، أوضحت بلدية إربد الكبرى أن جزءاً كبيراً من الحفر الموجودة في الشوارع يعود إلى أعمال نفذتها شركات خدماتية، تشمل تمديدات وصيانة شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، مؤكدة أن بعض هذه الشركات لا تلتزم بإعادة تأهيل الشوارع بعد الانتهاء من أعمالها بالشكل المطلوب.

وبينت البلدية أنها تعمل على حصر مواقع الحفر ومخاطبة الشركات المعنية لإلزامها بإعادة التعبييد وفق الشروط الفنية، إلى جانب تنفيذ خطة لمعالجة تجمعات مياه الأمطار وتحسين شبكات التصريف في عدد من المواقع الساخنة داخل المدينة