الأشغال تنهي صيانة جزء حيوي من الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الخميس، عن إنجاز مشروع صيانة وتحسين الطريق الصحراوي في المنطقة الممتدة من “الحميمة” وحتى “القويرة”، وبطول إجمالي بلغ 25 كيلومتراً للاتجاهين، وذلك في وقت قياسي وقبل الموعد المقرر لانتهاء الأعمال بنحو شهرين.

​وصرح وزير الأشغال العامة والإسكان، ماهر أبو السمن، أن كوادر الوزارة والجهات المنفذة تمكنت من إتمام كافة الأعمال المطلوبة بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن المشروع الذي كان من المتوقع أن يستغرق 180 يوماً، أُنجز قبل موعده التعاقدي بـ 60 يوماً، مما يعكس جدية الوزارة في تسريع وتيرة العمل على الطرق الحيوية لتقليل فترات الإغلاق وضمان سلامة سالكي الطريق.

​وبين أبو السمن أن المشروع، الذي بلغت كلفته الإجمالية قرابة 3 ملايين دينار أردني، شمل كشط الطبقات الإسفلتية القديمة المتضررة وإعادة فرش خلطات إسفلتية جديدة وفق المواصفات العالمية، كما تضمنت الأعمال تعزيز عناصر السلامة المرورية من خلال الدهانات الأرضية باللونين الأبيض والأصفر، وتركيب العواكس الأرضية لرفع مستوى الرؤية الليلية وتغيير المطبات الهندسية النموذجية بأخرى حديثة.

​وأكد الوزير أن هذا الجزء من الطريق الصحراوي يمثل شرياناً استراتيجياً يربط ميناء العقبة بالعاصمة عمان وبقية المحافظات، وهو يخدم بشكل مباشر حركة الشحن التجاري والنشاط السياحي، مؤكداً أن ديمومة هذا الطريق ورفع مستوى السلامة عليه تقع على رأس أولويات الوزارة لضمان انسيابية الحركة المرورية والحد من الحوادث.

​وثمنت الوزارة تعاون المواطنين وسائقي الشاحنات خلال فترة التنفيذ، والتزامهم بالتحويلات المرورية التي وُضعت لضمان انسيابية السير، مؤكدة أن هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة مشاريع شاملة تهدف إلى صيانة وتطوير شبكة الطرق الوطنية في كافة أنحاء المملكة