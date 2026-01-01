بنك القاهرة عمان
دراسة جديدة تكشف أضرار الأطعمة الجاهزة على القلب

1 يناير 2026
دراسة جديدة تكشف أضرار الأطعمة الجاهزة على القلب

وطنا اليوم:كشفت دراسة حديثة وجود ارتباط بين الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة الجاهزة التي تطلب من الخارج و ارتفاع الالتهابات الكامنة المسببة لأمراض القلب والأوعية الدموية.
ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة “فود ساينس نوتريشن”، أن الذين يستهلكون كميات كبيرة من الطعام الجاهز يكونون أكثر عرضة لارتفاع عوامل الإصابة بأمراض القلب، وفقا لموقع “ميديكال نيوز توداي”.
واعتمد الباحثون الدوليون على قياس مستويات الالتهاب الجهازي باستخدام مؤشر التهاب الغذائي لتحديد خطر الالتهاب المرتبط بتناول مواد غذائية معينة.
ومن ثم قاموا بتحليل بيانات مقطعية على مدى 10 سنوات شملت 8556 مشاركا ضمن البرنامج المسح الوطني الأميركي للتغذية والصحة خلال الفترة بين 2009 و2019.
وتوصل الباحثون، إلى جانب العلاقة بين ارتفاع استهلاك الطعام الجاهز وارتفاع مؤشر الالتهاب، إلى أن الإكثار من تناول الأطعمة الجاهزة يرتبط بملف قلبي مضطرب ينخفض فيه الكوليسترول الجيد، وترتفع نسب الدهون الثلاثية والسكري الصائم والإنسولين في الدم ومقاومة الإنسولين.
ولاحظ الباحثون أن ارتفاع استهلاك الطعام الجاهز مرتبط بارتفاع معدلات الوفيات، ولكن الدراسة لا تثبت وجود صلة مباشرة.
قالت الطبيبة جاين مورغان إن الأطعمة الجاهزة تحتوي على مكونات ضارة للقلب.
وأوضحت أن الطعام الجاهز يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب ليس بسبب مكون واحد، بل نتيجة مزيج متكرر من العناصر الغذائية والإضافات وطرق التحضير التي تؤثر سلبا على ضغط الدم والدهون في الدم، وحساسية الإنسولين، والالتهاب، ووظيفة بطانة الأوعية الدموية.
وأشارت الطبيبة إلى أن المطاعم تستخدم كميات زائدة من الصوديوم ودهون غير صحية، إضافة إلى المكونات فائقة المعالجة والمحليات والمواد الحافظة والمحسنات النكهة.
وأرجعت مورغان سبب زيادة الإقبال على الطعام الجاهز إلى التطور التكنولوجي، مؤكدة أن تسارع وتيرة الحياة وتبسيط الأنشطة أدى إلى اختصار في عدد وجبات الطعام.
وأكدت أن ذلك يساهم في بناء جيل ذي وزن أكبر مقارنة بالأجيال السابقة، كما يعزز الالتهاب المزمن وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم، وهي العوامل الرئيسة المسببة لأمراض القلب.
من جهتها، أشارت ميشيل روثنشتاين، اختصاصية تغذية في الوقاية القلبية، إلى أن الاعتماد المتكرر على الطعام الجاهز غالبا ما يعكس ضغوطا أوسع مثل جداول العمل المزدحمة، وقلة موارد الطهي، وعدم انتظام الوجبات، واضطراب النوم، وكلها عوامل تزيد مخاطر أمراض القلب


