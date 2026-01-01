الأرصاد: الهطولات المطرية تتركز شمالا ووسطا وتشتد ليلا مع خطر السيول

وطنا اليوم:قالت إدارة الأرصاد الجوية، إن المملكة تتأثر منذ ساعات صباح الخميس، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث سادت أجواء باردة وغائمة جزئياً تتحول تدريجياً إلى غائمة مع تساقط الأمطار بين الحين والآخر في شمال المملكة وامتدادها لاحقاً إلى مناطق أخرى.

وأوضحت الأرصاد في بيان، أن مناطق شمال المملكة، خاصة محافظتي إربد وعجلون وأجزاء من شمال غرب المفرق ، شهدت منذ ساعات الصباح هطولات مطرية متفرقة بين الحين والآخر، ويتوقع أن تمتد تدريجياً مع ساعات ما بعد عصر اليوم إلى المناطق الوسطى.

وخلال ساعات المساء والليل، يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة في شمال ووسط المملكة بما في ذلك الأغوار الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الميت، وقد تكون أحياناً مصحوبة بالرعد وتساقط البَرَد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

كما تشير التحليلات إلى أن الأمطار تمتد ليلاً لتشمل أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، مع احتمال أن تكون غزيرة لفترات قصيرة في مناطق محدودة من تلك الجهات.

ولفتت إلى أن الرياح ستكون غربية نشطة السرعة، ترافقها هبات قوية أحياناً تصل إلى (50–60) كم/ساعة، مما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية، وتتحول خلال ساعات الليل إلى شمالية غربية.

وحذرت من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، بما فيها الأغوار الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الميت، وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية أو انعدامها مؤقتاً بسبب الغبار في مناطق البادية والطرق الصحراوية، ومن تدني مدى الرؤية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، داعية إلى أخذ الحذر من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولاً مطرياً، وعدم المجازفة بعبور الأودية أو مناطق تجمع مياه الأمطار.

ويتوقع، أن تنخفض درجات الحرارة قليلاً يوم غدٍ الجمعة، مقارنة مع اليوم، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في أجزاء من المناطق الغربية، وفي ساعات المساء والليل، تضعف فرص الهطول تدريجياً وتميل الأجواء إلى الاستقرار، وتصبح أكثر برودة مع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتحول ليلاً إلى خفيفة السرعة.