رغم أمطار الخير.. حركة سياحية نشطة في عجلون مع بداية العام الجديد

1 يناير 2026
وطنا اليوم:رغم الأجواء الشتوية الماطرة، تشهد محافظة عجلون اليوم الخميس نشاطًا ملحوظًا في الحركة السياحية لمجموعات سياحية دولية وإقليمية ومحلية وجدت في هذه الأجواء فرصة لاكتشاف جمال الطبيعة وسحرها المتجدد.
وقال مدير السياحة فراس الخطاطبه، ان هذه الحركة تزامنت مع اعياد الميلاد المجيد ورأس السنة حيث تتزين الغابات والجبال بحلة خضراء ينعشها المطر، وتتناغم نقاء البيئة مع عظمة التاريخ في المواقع السياحية والأثرية، لتمنح الزائر تجربة فريدة تجمع بين الهدوء، والجمال، وعمق الحضارة.
وأشار الى ان عجلون وجهة سياحية تنبض بالحياة في كل الفصول، وتزداد سحرًا في شتائها الماطر.
ولفت الى ان قلعة عجلون وموقع مار الياس الاثري التاريخي المعتمد من قبل الفاتيكان مع مزار سيدة الجبل في عنجرة المحمية تشهد حركة جيدة في مثل هذه الاجواء .


