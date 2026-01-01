بنك القاهرة عمان
إعادة تأهيل مأذنة مسجد الشيشان في صويلح

1 يناير 2026
إعادة تأهيل مأذنة مسجد الشيشان في صويلح

وطنا اليوم:باشر أبناء منطقة صويلح، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، إجراءات إعادة تأهيل مأذنة مسجد الشيشان، التي تُعد رمزا إسلاميا بارزا وأحد أهم المعالم التاريخية في المنطقة.
ومن المقرر إنزال المأذنة خلال أسبوعين، نظرا لثقلها الذي يبلغ نحو 25 طنا، وذلك تمهيدا لوضع قاعدة إنشائية جديدة وآمنة لها، تتناسب مع موقعها على مستوى الشارع الرئيسي، وبما يضمن سلامتها واستدامتها.
ويعد هذا التحديث الرابع في تاريخ المسجد الممتد لأكثر من 120 عاما إذ تعود بداياته إلى عام 1905 حين شُيّد كغرفة بسيطة من الطين والحجارة، قبل أن تُضاف إليه غرفة أخرى بعد سنوات قليلة. وفي عام 1936 أُعيد بناؤه ليأخذ شكله المعروف حاليًا، فيما يأتي هذا التعديل الجديد مطلع عام 2026 حفاظًا على قيمته الدينية والتاريخية والمعمارية


