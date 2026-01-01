تجارة عمّان تكرّم عددا من موظفيها تقديرا لسنوات عطائهم وأدائهم المتميز

وطنا اليوم:كرّمت غرفة تجارة عمّان عددا من موظفيها الذين استحقوا التكريم، وذلك وفق معايير الأداء الوظيفي وسنوات الخدمة، استنادا إلى تعليمات المكافآت والحوافز المعمول بها في الغرفة، تقديرا لما قدّموه من عطاء مهني وجهود مخلصة أسهمت في دعم مسيرة العمل المؤسسي وتعزيز دور الغرفة في خدمة القطاع التجاري.

وحسب بيان للغرفة اليوم الخميس، أكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، خلال الحفل الذي أُقيم في مقر الغرفة، أن هذا التكريم يأتي في إطار ترسيخ ثقافة التقدير والاعتزاز بالكفاءات الوظيفية، وتشجيع روح المبادرة والإنجاز، وتسليط الضوء على النماذج الوظيفية التي قدّمت مثالًا يُحتذى به في الإخلاص والانتماء المؤسسي.

وقال الحاج توفيق إن الغرفة تنظر إلى موظفيها باعتبارهم ركيزة أساسية في تحقيق رؤيتها ورسالتها وخططها الاستراتيجية، مشيدا بالجهود الدؤوبة التي يبذلونها في خدمة أعضاء الهيئة العامة والقطاع التجاري بشكل عام، داعيا إلى مواصلة العطاء والارتقاء الدائم بجودة الأداء وتطوير الخدمات وفق أعلى المعايير المهنية.

وأوضح الحاج توفيق أن الاستثمار الحقيقي لأي مؤسسة ناجحة يبدأ من الإنسان العامل فيها، باعتباره المحرّك الأهم لمنظومة التطوير والتحديث، مبينا أن غرفة تجارة عمّان تنتهج نهجا يستند إلى تمكين الكفاءات وبناء بيئة عمل إيجابية تقوم على العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.

وأشار إلى أن مسيرة الغرفة لم تكن لتستمر بهذا الزخم لولا إخلاص موظفيها والتزامهم المهني، الذين شكّل عطاؤهم الممتدّ ركيزةً أساسية في تعزيز حضور الغرفة ودورها الوطني والاقتصادي، مؤكدا أن إدارة الغرفة ماضية في دعم مواردها البشرية وتوفير البرامج التدريبية والتطويرية التي تسهم في تنمية المهارات وفتح آفاق أوسع للإبداع والتميز المؤسسي.

وشمل التكريم عددا من الموظفين الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة الغرفة، وهم:

أحمد شاهين (35 عاما)، حسام إبراهيم (25 عاما)، بشار النجار، أحمد اليوسف، شادي بركات (20 عاما)، فادي البدور (15 عاما)، بلال الرقب، عمر السعود، لينا الملكاوي، يوسف الرماضين رلى الزريقي، مرام الخشمان، ريم طوالبة، شروق الهندي، عمر البنا، وهبة عساف (10 أعوام).

وتخلل الحفل، الذي حضره النائب الاول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب وكل من اعضاء مجلس الادارة خطاب البنا وعلاء الدين ديرانية ومدير عام الغرفة ونائبه، تقديم الشهادات التقديرية والجوائز والدروع التذكارية للمكرّمين، في أجواء عبّر فيها الموظفون عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين اعتزازهم بالانتماء لغرفة تجارة عمّان وتفاؤلهم بمستقبل يحمل المزيد من الإنجاز والنجاح.