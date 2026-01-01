بنك القاهرة عمان
استئناف ضخ المياه في عمّان والزرقاء بعد الانتهاء من صيانة مشروع الديسي

1 يناير 2026
وطنا اليوم:استأنفت وزارة المياه صباح الخميس، ضخ وتوزيع المياه في مناطق من محافظتي عمّان والزرقاء، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية المقررة لمشروع الديسي، وذلك لضمان استمرارية تدفق المياه بشكل مستدام.
وقال الناطق باسم وزارة المياه، عمر سلامة، في تصريح ، إن الوزارة ستقوم بضخ كميات مضاعفة من المياه إلى المناطق المتأثرة بتوقف الضخ خلال فترة الصيانة، التي استمرت من صباح الأحد الماضي وحتى الخميس، بهدف تعويض النقص الذي حدث في الإمدادات.
وأضاف سلامة أن التوقف المبرمج أثر على 53 منطقة في محافظتي عمّان والزرقاء، مشيرًا إلى أن عملية ضخ المياه ستتم وفقًا للدور المتبع من قبل الوزارة، لضمان توزيع عادل للموارد بين جميع المناطق.
وكانت وزارة المياه والري / سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا والشركة المشغلة لخط مياه الديسي (ديواكو)، أعلنت سابقا عن إيقاف ضخ مياه الديسي؛ بهدف تنفيذ أعمال الصيانة الدورية السنوية المبرمجة على عدد من مرافق المنظومة.


