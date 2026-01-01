كشف ملابسات جريمة سلب وطعن سيدة على يد شقيقها في معان

وطنا اليوم:تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة محافظة معان، وبوقت قياسي، من كشف ملابسات جريمة سلب مصاغ ذهبي تعرضت لها سيدة أربعينية، بعد أن أقدم شقيقها على طعنها بأداة حادة قبل أن يفرّ من موقع الحادثة، وفق مصدر أمني في المحافظة.

وأوضح المصدر أن كوادر البحث الجنائي العاملة في شرطة معان تبلغت مساء أمس بوجود سيدة أربعينية تعرضت لعدة طعنات وسلب مصاغها الذهبي أثناء عودتها إلى منزلها في أحد الأحياء السكنية في معان، برفقة زوجها الذي يعاني من إعياء شديد، حيث بُوشر التحقيق في القضية من خلال تشكيل فريق تحقيقي خاص.

وأضاف المصدر أنه، وبعد التوسع في التحقيق، ومن خلال استخدام الأساليب الفنية والتقنية في جمع المعلومات والبحث والتحري، وقع الاشتباه على شقيق السيدة، البالغ من العمر خمسين عامًا، والذي كان قد توارى عن الأنظار، حيث تمكن فريق التحقيق من تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه.

وبيّن أنه تمت مواجهة المتهم بالأدلة والقرائن الجرمية التي توفرت لدى المحققين، واعترف صراحة بقيامه بمحاولة سلب وسرقة الحقيبة التي كانت بحوزة شقيقته، والتي تحتوي على كمية من المصاغ الذهبي تُقدّر قيمتها السوقية بنحو (25) ألف دينار. وأقرّ بأنه، ولدى مقاومة السيدة له ومحاولتها منعه من السرقة، أقدم على طعنها عدة طعنات باستخدام أداة حادة (موس) كانت بحوزته، قبل أن يتمكن من سرقة المصاغ ومغادرة المكان.

وأضاف المصدر أن مطابقة اعترافات المتهم مع ما تم العثور عليه في مسرح الجريمة من حيث طريقة الدخول وارتكاب الجريمة، إضافة إلى الآثار التي جرى رفعها في حينه، أظهرت تطابقًا كاملًا مع إفادته، حيث تم استعادة المسروقات، وسيتم تحويل القضية إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

من جهته، أكد مصدر طبي في مستشفى معان الحكومي أن السيدة أُدخلت إلى قسم الإسعاف والطوارئ بعد تعرضها لعدة طعنات بأداة حادة في منطقتي اليد والكتف، حيث قُدمت لها الإسعافات الطبية والعلاجية اللازمة من قبل الكادر الطبي المعالج، ووصفت حالتها الصحية بالجيدة.

وأثارت الحادثة حالة استياء واسعة في أوساط المجتمع المحلي في معان، خاصة أنها تُعد من الحوادث النادرة وغير المسبوقة في تاريخ المدينة، واصفين إياها بأنها غريبة عن أخلاقيات وقيم المجتمع المحلي ومرفوضة بكل المقاييس والاعتبارات، لما تشكله من تهديد للأمن المجتمعي.

وأعرب المواطنون عن فخرهم واعتزازهم وثقتهم بكافة مرتبات الأجهزة الأمنية في محافظة معان، مشيدين بسرعة كشف ملابسات الجريمة وفك غموضها خلال وقت قياسي، ما يعكس كفاءة واقتدار الأجهزة الأمنية وما وصلت إليه من مستوى عالٍ من الاحترافية في التعامل مع مختلف الجرائم وأشكالها.