ترامب يحتفل بالعام الجديد مع نتانياهو في مارالاغو

وطنا اليوم:كان رئيس الوزراء الإسرائيلي من بين المدعوين في حفلة رأس السنة التي أقامها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الأربعاء في مقره “مارالاغو” في ولاية فلوريدا، بحسب مشاهد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر نتانياهو بجانب ترامب في مقطع فيديو نشره المؤثر المحافظ مايكل سولاكييفيتز، وذلك بعدما استقبله الرئيس الأميركي الإثنين في بالم بيتش.

وكان ترامب ألمح مازحا إلى أنه قد يدعو نتانياهو إلى حفلته، خلال محادثاتهما التي استمرت يومين وركزت على المرحلة التالية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إضافة إلى ملف إيران.

وقلل ترامب خلال الأسبوع من شأن تقارير أفادت عن توتر في العلاقات بينه وبين نتانياهو، فأكد أن إسرائيل “التزمت بالخطة” وحذر حركة حماس من أنها ستدفع “ثمنا باهظا” إذا لم تتخل سريعا عن سلاحها في إطار صفقة غزة.