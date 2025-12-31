مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الكركي و”الحاج علي” والعبادي والنجادا والصمادي

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشائر الكركي و”الحاج علي” والعبادي والنجادا والصمادي، ناقلا إليهم تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد.

*ففي منطقة دابوق، بمحافظة العاصمة*، زار العيسوي بيت عزاء المرحوم العميد المتقاعد الدكتور فايز أحمد الكركي، حيث نقل باسم جلالة الملك وسمو ولي العهد خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الكركي، داعياً الله أن يشمل الفقيد برحمته الواسعة.

*وفي منطقة طبربور بمحافظة العاصمة*، قدّم العيسوي واجب العزاء بوفاة العميد المتقاعد المهندس موسى نمر الحاج علي، ناقلاًد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الحاج علي، تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

*وفي منطقة دير غبار في العاصمة عمان*، زار العيسوي بيت عزاء المرحوم العقيد المتقاعد نصر الله إسماعيل النهار المناصير العبادي، عم رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، حيث نقل باسم جلالة الملك وسمو ولي العهد خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيد وعشيرة النهار وعموم عشائر عباد، داعياً الله أن يشمل الفقيد برحمته الواسعة.

*وفي منطقة ماعين بمحافظة مادبا ، قدم العيسوي واجب العزاء بوفاة المرحوم عبدالفتاح فيلح النجادا* ناقلاً تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويه وعموم عشيرة النجادا، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنعان البلوي.

وقدم العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة الصمادي بوفاة المرحومة رحاب قاسم ملحس، زوجة الوزير الأسبق الدكتور زيد حمزة الصمادي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.