أبرز إنجازات وزارة الصحة خلال عام 2025

وطنا اليوم:حققت وزارة الصحة خلال عام 2025 سلسلة من الإنجازات النوعية على مختلف المستويات التشريعية والتنظيمية والخدمية والبنية التحتية، انسجاما مع الرؤية الملكية السامية التي تولي القطاع الصحي أولوية قصوى باعتباره ركيزة أساسية للأمن الصحي الوطني وجودة حياة المواطنين.

• إطلاق خطة تنظيمية لتحسين صرف الأدوية وتقليل الازدحام في صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وتوسيع خدمة التوصيل المنزلي عبر تطبيق “حكيمي”.

• تنفيذ خطة وطنية لتحسين خدمات التصوير بالرنين المغناطيسي وتقليص فترات الانتظار في المستشفيات الحكومية.

• تطبيق خدمة “رضا المريض” في عيادات الباطنية في مستشفيات البشير لقياس رضا المراجعين وتطوير جودة الخدمات.

• حصول مستشفيات البشير على المركز الأول على مستوى المملكة في جائزة مؤشر النزاهة الوطني 2024/2025 ضمن فئة المستشفيات الحكومية والجامعية، وحصول مستشفى الإيمان في محافظة عجلون على المركز الثاني في الفئة ذاتها، وذلك تقديرا لجهود المؤسستين في تعزيز قيم الشفافية والنزاهة وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في العمل المؤسسي والخدمة الصحية العامة.

• تعزيز الرعاية الصحية الأولية والتواصل مع المواطنين: من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى للأعوام 2024-2030، وتعزيز خدمة الخط الساخن (065004545) على مدار الساعة للتواصل لتقديم الدعم والمساندة للمرضى.

• إنشاء صندوق ادخار لموظفي وزارة الصحة اعتباراً من 1/1/2026.

• افتتاح المرحلة الأولى من توسعة وتحديث مستشفى الأميرة إيمان/ معدي في محافظة البلقاء (العيادات الخارجية واستحداث قسم غسيل الكلى).

• افتتاح 7 مراكز صحية في مختلف المحافظات، شملت: عبين وعبلين (عجلون)، ذيبان الشامل (مأدبا)، القادسية الشامل (الطفيلة)، العرين الأولي (العاصمة)، البتراء الشامل (وادي موسى)، الشوبك الشامل، مخيم مأدبا الأولي، إضافة إلى إعادة تأهيل مركز صحي السلط الشامل.

• افتتاح وتوسعة وتحديث أقسام طبية تخصصية في عدد من مستشفيات وزارة الصحة، شملت أقسام الطب الطبيعي والتأهيل، الأشعة العلاجية، الطب النووي، عيادات القلب والجراحات التخصصية.

• تدشين وتشغيل جهاز التصوير المقطعي المتطور PET/SCAN في مستشفى الأورام/مستشفيات البشير.

• إدارة سلاسل التزويد الطبية بما يشمل إدارة ضبط المخزون: حيث تم تشغيل (13) مستودع طبي موزعة على كافة أقاليم المملكة.

• افتتاح مركز الصحة الرقمية الأردني في لواء قصبة السلط، لتقديم خدمات الطبابة عن بُعد، وربطه بعدد من المستشفيات والمراكز الصحية، ومراقبة الطاقة الاستيعابية للمرافق الصحية ومستودعات الأدوية.

• تطوير نظام معني بالرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد والتعليمات الناظمة له (الطبابة عن بعد).

• تهيئة البنية التحتية لنظام التطوير المهني المستمر (CPD).

• إطلاق مشروع الأبحاث السريرية في وزارة الصحة لدعم تطوير علاجات مبتكرة وآمنة وتحسين جودة حياة المرضى.

• إطلاق عدد من التقارير والدراسات الوطنية، شملت: نتائج المسح الوطني لانتشار استخدام التبغ بين البالغين، تقرير التقييم الوطني لإجراءات منع وضبط العدوى في عيادات ومراكز طب الأسنان، تقرير مرض الهيموفيليا في الأردن، والحسابات الصحية الوطنية للأعوام 2020–2022، ودراسة الإنفاق الحكومي على جائحة كورونا.

• إقرار وإطلاق السياسة والاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى للأعوام 2025–2030، وتعزيز آليات قياس رضا المريض وتحسين جودة الخدمات الصحية.

• إطلاق برنامج دعم التوعية بالصحة النفسية لليافعين بالتعاون مع وزارة الشباب.

• إطلاق مشروع الاستجابة القطاعية لحوادث الأمن السيبراني في القطاع الصحي.

• إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتكيّف القطاع الصحي مع التغير المناخي كأول استراتيجية من نوعها على مستوى الأردن والمنطقة.

• تفعيل نظام حجز المواعيد الإلكترونية للوافدين وتنظيم الدفع الإلكتروني لتحسين تجربة متلقي الخدمة.

• التوسع في خدمة التوصيل المنزلي للأدوية المزمنة للمرضى من خلال جميع المستشفيات والمراكز الصحية المحوسبة في وزارة الصحة.

• تعزيز خدمات تأهيل المدمنين من خلال افتتاح مرافق داعمة للصحة الشاملة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

• توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون وطنية، شملت التعاون مع الخدمات الطبية الملكية لتقديم خدمات صحية لأبناء قضاء الأزرق، ومع مديرية الأمن العام لتطوير خدمات الطوارئ الطبية ما قبل المستشفى.

• توقيع اتفاقية لتطبيق أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في مستشفيات وزارة الصحة دعماً لكفاءة الطاقة والاستدامة.

• استضافة الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء الصحة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في عمّان تحت شعار “الصحة مسؤوليتنا المشتركة”.

• تثبيت مقر المجلس العربي للاختصاصات الصحية في الأردن.

• توسعة وتحديث مستشفى الأميرة إيمان/ معدي في محافظة البلقاء (العيادات الخارجية واستحداث قسم غسيل الكلى)

• التوسع في برامج الإقامة للأطباء لكافة التخصصات الطبية

• توسيع دوْر الاعتماد وتعظيم الاستفادة منه في مؤسسات الرعاية الصحية، لتصل أعداد المنشآت الحاصلة على الاعتمادية مع نهاية العام 2025 على (200) منشأة موزعة كما يلي: 26 مستشفى، 158مركز صحي، 16 وحدة تصوير الثدي (فحص الماموغرام).

• الاستمرار في حوسبة المراكز والمستشفيات الصحية، ليصل عدد المنشآت التي تم الانتهاء من حوسبتها بنهاية العام 2025 إلى 392 منشأة؛ موزعة كما يلي: 30 مستشفى، 362 مركز صحي.

• إطلاق (64) خدمة الكترونية لإصدار تصاريح مزاولة المهنة للعاملين في المهن الصحية، وتراخيص المهن الصحية خلال العام 2025.

• اعتماد الاختصاصات الفرعية في مستشفيات وزارة الصحة لغايات التدريب حسب متطلبات المجلس الطبي الأردني، حيث تم اعتماد 19 اختصاص فرعي.

• زيادة عدد التخصصات الطبية الفرعية المعتمدة في مستشفيات وزارة الصحة من المجلس الطبي الأردني ليصبح الإجمالي (19) برنامج.

• التوسع في برنامج الإقامة وإلحاق (555) طبيب من الأطباء العاملين في الوزارة بمختلف التخصصات للفترة (2024/2025)، وتدريب 13000 من كوادر وزارة الصحة على برنامج دعم الحياة الأساسي/ الإنعاش القلبي (BLS).

• التوسع في استخدام أنظمة الطاقة البديلة في منشآت وزارة الصحة

• وضع حجر الأساس لمستشفى مادبا الجديد والذي يأتي بالشراكة مع القطاع الخاص.

• الانتهاء من انشاء المبنى الجديد لمستشفى الأميرة بسمة التعليمي في محافظة إربد وإتمام تجهيزه.

• استكمال إنشاء مبنى العيادات الخارجية وبنك الدم والمستودعات في مستشفى معان الحكومي.

• استكمال البنية التحتية لقسم الكلى بسعة (40) سرير في مستشفى عمان الميداني.

• استكمال البنية التحتية لتوسعة قسم الكلى بسعة (18) سرير في مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني/ محافظة البلقاء.

• إعداد مجموعة من الأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل القطاع الصحي وحسب التالي:

– نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري

– نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة

– نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية

– نظام معدل لنظام ممارسة مهنة التغذية

– نظام ممارسة مهنة التخدير

– نظام اللجان الطبية

– نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي.

– نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة.

– تعليمات معدلة لتعليمات استيفاء أجور المعالجة وأثمان الأدوية لكل من يحمل بطاقة تأمين صحي مدني

– تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي.

– تعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد.

– تعليمات منح الموافقة لمقدمي الخدمة ومؤسسات الرعاية الصحية والطبية.