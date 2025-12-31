بنك القاهرة عمان
تمرين إخلاء وهمي في غرفة تجارة عمان

21 ثانية ago
وطنا اليوم:نفّذت غرفة تجارة عمان، اليوم الأربعاء، تمرينا ميدانيا شاملا للإخلاء تحت عنوان “تمرين الإخلاء – الحوادث الطارئة”، بالتعاون مع مديرية دفاع مدني وسط عمان.
وبحسب بيان للغرفة اليوم الأربعاء، أجري التمرين استجابة لمتطلبات خطة الطوارئ والإخلاء الخاصة بالغرفة والمعتمدة من قبل مديرية دفاع مدني وسط عمان.
وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق أن تنفيذ هذا التمرين يأتي في إطار ترسيخ ثقافة السلامة العامة وتعزيز الجاهزية المؤسسية في مواجهة الحالات الطارئة، مبينا أن التدريب العملي على إجراءات الإخلاء يرفع مستوى الوعي والانضباط لدى الموظفين ويعزز قدرتهم على التعامل السليم مع مختلف الظروف الطارئة وفق أعلى المعايير المعتمدة.
وأعرب الحاج توفيق عن تقديره الكبير لمديرية الدفاع المدني وكوادرها على ما بذلوه من جهد مهني وتوعوي خلال تنفيذ التمرين، مؤكدا أن الشراكة والتعاون المستمر بين الغرفة والجهات المختصة يشكلان عاملا أساسيا في تطوير منظومة السلامة والإجراءات الوقائية داخل مبنى الغرفة.
وأضاف أن هذه التمارين الميدانية تسهم في بناء جاهزية عملية لدى موظفي الغرفة، وترسّخ الالتزام بتطبيق متطلبات السلامة والإخلاء بصورة ممنهجة ومستدامة، وتمكنهم من التعامل بكفاءة مع مختلف السيناريوهات الطارئة.
وشهد التمرين محاكاة واقعية لسيناريوهات طوارئ، تخلّلها تنفيذ خطة إخلاء دقيقة لكافة كوادر الغرفة، تحت إشراف فريق السلامة العامة في الغرفة، والذي تلقى تدريبا خاصا لهذا الغرض.


