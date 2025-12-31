بنك القاهرة عمان
التربية تعلن قوائم ترفيعات وترقيات الرتب لدى كوادرها الإدارية والتعليمية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات المستحقين للترفيع، وقوائم الترقية لرتب المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات وفق الأسس المعتمدة لهذه الغاية.
وبينت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن الترفيعات شملت (18285) معلما ومعلمة وإداريا وإدارية، حيث يتم ترفيعهم إلى أدنى مربوط الدرجة التالية لدرجاتهم الحالية اعتبارا من 31/ 12/ 2025.
ولفتت إلى أن القائمة تضمنت ترفيع (17393) من الفئة الأولى؛ وترفيع (892) من الفئة الثانية، فيما تم ترفيع (126) من الدرجة الأولى إلى الخاصة.
ومن المنتظر صدور قرارات تصويب أوضاع الدرجات لمن حصلوا على مؤهلات علمية جديدة وتقدموا بها خلال عام 2025 لإدارة الموارد البشرية خلال شهر كانون الثاني من عام 2026 بعد تدقيقها حسب نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.
وعلى صعيد متصل بينت الوزارة أن الترقيات شملت (٢١١٦) معلما ومعلمة وإداري وإدارية.
وأضافت أن الترقيات شملت جميع الرتب؛ حيث تقرر ترقية (٣٠٧) لرتبة معلم مساعد/ إداري تربوي مساعد، و(١٧٢) لرتبة معلم/ مساند تربوي، و(٤٣٧) لرتبة معلم أول/ إداري تربوي أول، و(١١٨٧) لرتبة معلم خبير/ إداري تربوي خبير، و(١٣) لرتبة معلم قائد/ إداري تربوي قائد.

رابط الترفيع للموظفين للعام 2025:

https://academy.moe.gov.jo/upgrades

أو من خلال منصة الموظفين على الرابط https://emp.moe.gov.jo

رابط الرتب من خلال الرابط:

https://academy.moe.gov.jo/grantingrank


