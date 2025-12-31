إطلاق خدمة تقديم السلف المالية إلكترونيا لمنتسبي القوات المسلحة

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية الدائرة المالية، عن إطلاق خدمة تقديم السلف المالية إلكترونياً لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية وسلاح الجو الملكي، عبر صندوق الائتمان العسكري، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحديث وتطوير الخدمات المالية المقدّمة للعسكريين.

وقال مدير الدائرة المالية العميد حمزة الكساسبة: “بتوجيهات من رئيس هيئة الأركان المشتركة، تم استكمال أتمتة إجراءات السلف المالية بكامل مراحلها، بحيث يتم تقديم الطلب وتسديده إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مديرية الدائرة المالية”، مؤكداً الحرص على تطوير آليات تقديم الخدمات للضباط وضباط الصف والأفراد، بما يضمن سهولة الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان.

من جانبه، أعرب مدير عام صندوق الائتمان العسكري يزيد الخالدي عن تقديره لثقة مديرية الدائرة المالية بالخدمات التي يقدمها الصندوق، مؤكداً استمرار الصندوق كشريك أساسي في دعم الكفاءة المالية، من خلال توظيف أحدث التقنيات وبالتعاون مع الدوائر المالية في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بما ينعكس إيجاباً على مصلحة العسكريين ويسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات المالية، انسجاماً مع برنامج الحكومة الإلكترونية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها مديرية الدائرة المالية، بهدف التسهيل على مرتبات القوات المسلحة، وتوفير الوقت والجهد، وتسريع إنجاز المعاملات دون الحاجة إلى المراجعة الشخصية؛ إذ يتم تقديم طلب السلفة عبر التطبيق البنكي لصندوق الائتمان العسكري، واستكمال جميع الإجراءات إلكترونياً، بدءاً من تقديم الطلب، ومروراً بالموافقة عليه وفق الشروط والأحكام المعتمدة، وانتهاءً بتحويل قيمة السلفة إلى الحساب البنكي للمستفيد.