وطنا اليوم:النائب مشوقة يسأل الرئيس حسان عن المديونية والعجز والبرنامج الاقتصادي، الأسباب والتحديات.

نص السؤال النيابي:

معالي رئيس مجلس النواب

استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

1. ما هي الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى استمرار ارتفاع المديونية خلال فترة عمل الحكومة رغم الوعود المعلنة بضبطها وخفضها؟

2. ما الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة لمعالجة العجز، ولماذا لم تنجح تلك الإجراءات في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع؟

3. ما مدى التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي أعلنت عنه، وما أسباب الفجوة الواضحة بين الخطط المعلنة والنتائج الفعلية؟

4. ما السياسات المتبعة لمعالجة جذور المشكلة المالية، ولماذا لم تُحدث هذه السياسات أي تحسن في مؤشرات الأداء المالي أو الاستدامة المالية؟

5. ما الخطوات الحكومية المقررة لضمان عدم استمرار المديونية في المسار التصاعدي، وكيف ستعالج الحكومة ضعف الثقة الناتج عن الإخفاق في إدارة الملف المالي؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

النائب المهندس

عدنان مشوقه