علي علوان ضمن أبرز هدافي المنتخبات عالميًا في 2025

وطنا اليوم:دخل مهاجم المنتخب الوطني الأردني علي علوان قائمة أبرز هدافي المنتخبات الوطنية على مستوى العالم خلال عام 2025، بعد أن أنهى العام برصيد 11 هدفًا دوليًا، وفقًا لإحصاءات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وجاء علوان ضمن مجموعة اللاعبين الذين حلّوا خلف النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي تصدّر هدافي المنتخبات في 2025 بعدما سجّل 17 هدفًا في 9 مباريات دولية، ليؤكد مكانته كأبرز هداف عالمي على مستوى المنتخبات خلال العام.

وأشارت بيانات فيفا إلى أن هالاند أنهى العام متقدمًا على كل من ناصر الغواشي لاعب منتخب اليمن، إضافة إلى الجزائري محمد عمورة والأردني علي علوان، اللذين سجّلا 11 هدفًا لكل منهما.

ويعكس حضور علي علوان ضمن هذه القائمة العالمية تميز أدائه الهجومي مع المنتخب الوطني خلال عام 2025، ومساهمته الفاعلة في النتائج الإيجابية التي حققها النشامى على الصعيد الدولي.

واختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات وعلي علوان وموسى التعمري ضمن قائمتها السنوية “30 تحت 30 – الشرق الأوسط” لعام 2025، التي تضم نخبة من الشخصيات الشابة الأكثر تأثيرًا وإنجازًا في المنطقة تحت سن الثلاثين.

وأظهرت بيانات موقع “Transfermarkt” العالمي المتخصص بالقيم السوقية للاعبين، ارتفاع القيمة التسويقية لعدد من لاعبي المنتخب الوطني المحترفين في الدوري العراقي، إذ بلغت القيمة السوقية للاعب علي علوان نحو 800 ألف يورو، ونزار الرشدان 600 ألف يورو، وعبدالله نصيب 500 ألف يورو.

وكان سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، توّج مهاجم المنتخب الوطني علي علوان بجائزة هداف بطولة كأس العرب 2025 برصيد 6 أهداف.