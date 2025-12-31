مع نهاية مهلة سلاح حزب الله.. تصعيد محتمل يخيم على لبنان

وطنا اليوم:يدخل لبنان فترة من عدم اليقين مع نهاية العام، وسط احتمال تجدد التصعيد في العنف، حيث ينتهي، الأربعاء، الموعد النهائي لنزع سلاح حزب الله.

وبعد ضغوط من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلية، وافقت الحكومة اللبنانية على استكمال المرحلة الكبرى الأولى من النزع بحلول نهاية العام، إلا أن الخطوات الملموسة في هذا الاتجاه لم تظهر بعد.

ووصف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، في خطاب متلفز، الأحد الماضي، هذه الخطط بأنها “مشروع نزع سلاح” للولايات المتحدة و”إسرائيل”.

وشدد قاسم على أن “الدولة اللبنانية ليست مسؤولة عن العمل كشرطي للعدو الإسرائيلي”.

ودعا إلى وقف الإعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وطالب بانسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية وإطلاق سراح الأسرى.

ويؤكد حزب الله نفسه أنه لم يوافق أبدا على أي جدول زمني لنزع السلاح، ويعتبر انسحاب “إسرائيل” من البلاد شرطا أساسيا لأي تعاون إضافي.

وشن حزب الله و”إسرائيل” حربا موازية عقب اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، وهو صراع أضعف حزب الله بشكل كبير وكذلك داعمه الرئيسي، إيران