أوكرانيا تشن هجوما واسعا بالمسيرات على موسكو

وطنا اليوم:قالت السلطات الروسية إن أوكرانيا شنت سلسلة هجمات بطائرات مسيرة أمس الثلاثاء استهدفت موسكو وأجزاء من غرب روسيا وشبه جزيرة القرم، مما أدى إلى إصابة شخص بالقرب من العاصمة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تيليجرام أن وحدات الدفاع الجوي دمرت ما مجموعه 27 طائرة أوكرانية مسيرة خلال ثلاث ساعات بداية من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش)، منها ثلاث طائرات فوق منطقة موسكو.
وقال أندريه فوروبيوف حاكم منطقة موسكو على تطبيق تيليجرام إن 21 طائرة أوكرانية مسيرة تم إسقاطها خلال اليوم بالمنطقة. وأصيب مدني نتيجة للهجوم.


