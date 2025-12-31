ارتفاع طفيف الأربعاء يسبق منخفضا جويا يحمل أمطارا غزيرة الخميس

وطنا اليوم:يطرأ الأربعاء، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 14 – 8 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 12 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 10 – 4، وفي مرتفعات الشراة 9 – 2، وفي مناطق البادية 16 – 6، وفي مناطق السهول 15 – 7، وفي الأغوار الشمالية 21 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 12، وفي البحر الميت 23 – 11، وفي خليج العقبة 24 – 12 درجة مئوية، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

وتتأثر المملكة الخميس، بكتلة هوانية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض في درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا وغائما جزئيا يتحول إلى غائم، حيث تهطل الأمطار في ساعات الصباح الباكر بدءاً من شمال المملكة، وتدريجيا في ساعات العصر تمتد الهطولات إلى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الشرقية.

ويتوقع أن تكون الهطولات المطرية غزيرة على فترات خاصة في شمال ووسط المملكة بما فيها الأغوار الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الميت قد يصحبها الرعد في بعض المناطق.

ويتوقع أثناء الليل أن تمتد الهطولات تدريجيا إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها إلى (50-60)كم/الساعة مثيرة للغبار في مناطق البادية، وفي ساعات الليل تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتحذر الأرصاد من خطر تشكل السيول فى الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها الأغوار الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الميت وتدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، داعية إلى عدم المجازفة بعبور مناطق تجمع مياه الأمطار.

ويكون الطقس الجمعة، باردا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويكون الطقس السبت، باردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.