بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

تشكيل فرق ميدانية لمتابعة أداء المراكز الصحية بإربد

32 ثانية ago
تشكيل فرق ميدانية لمتابعة أداء المراكز الصحية بإربد

وطنا اليوم:أعلن الأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة بوزارة الصحة الدكتور رياض الشياب تشكيل فرق ميدانية متخصصة لمتابعة أداء المراكز الصحية التابعة لمديرية صحة محافظة إربد.
وأكد الشياب، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، اليوم الثلاثاء، ضرورة تكثيف الزيارات التفقدية للمراكز الصحية التابعة لمديرية صحة محافظة إربد؛ لتقديم الخدمة الصحية المثلى للمواطنين.
​جاء ذلك خلال جولة تفقدية لعدد من المراكز الصحية في المحافظة، بحث خلالها في اجتماع عقد في مبنى مديرية صحة محافظة إربد مع رؤساء الأقسام كافة، وضع خطة واضحة لرفع سوية العمل الميداني وتفقد واقع الخدمات والمخزون الاستراتيجي للأدوية، بالإضافة إلى رصد الاحتياجات الفعلية من الكوادر البشرية والأجهزة والمعدات الحديثة.
​وشدد الشياب، خلال لقائه بالمسؤولين، على تفعيل دور الرقابة والتفتيش كأداة أساسية لضبط جودة العمل، مؤكداً أهمية التزام الكوادر العاملة بأوقات الدوام الرسمي.
وأوضح أن الرقابة تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين تجربة المريض في المركز الصحي وضمان حصوله على الرعاية اللازمة دون تأخير، مع متابعة دقيقة لأعمال الصيانة الدورية وتطوير البنية التحتية للمرافق الصحية.
​وأشار الشياب إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق سعي وزارة الصحة المستمر لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية، لافتا إلى أن الميدان هو المقياس الحقيقي لنجاح الخطط الصحية، وأن المتابعة الحثيثة والمستمرة هي السبيل لتجاوز العقبات وتلبية تطلعات المواطنين في محافظة إربد


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:09

اليونيسيف: الظروف الجوية أثرت على نحو 100 ألف أسرة في غزة

02:30

جلسة تعريفية نسائية في مادبا حول مكوّن بناء القدرات وبرنامج التدريب والاحتضان ضمن مشروع تُراثُكِ: المرأة والثقافة والتنمية

22:18

الفوسفات الاردنية … حين تنتخي للوطن

22:03

الكرك والمسؤولية الجماعية: لماذا لا يمكن الإصلاح دون الاعتراف أولًا؟

20:48

اليمن صراع نفوذ للسيطرة على أحد أهم الممرات البحرية في العالم!

20:44

برئاسة الملك سلمان .. مجلس الوزراء: لن نتردد في مواجهة أي تهديد لأمننا الوطني

20:37

مدير صحة العاصمة يوجّه المواطنين لصرف الأدوية المزمنة من المراكز الصحية الأولية والشاملة

20:36

“المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي”

20:29

التعليم العالي : 56 ألف طالب وطالبة متوقع ترشيحهم للحصول على منح وقروض

20:14

الانتهاء من عملية إغلاق بوابات سد الموجب

20:09

غرقا في النيل.. رحيل حكواتي فلسطين حمزة العقرباوي

20:03

10 دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني الكارثي في غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة اللهوفيات الأحد 28 – 12 – 2025الحاج احمد محمود العيسوي “ابو نضال” في ذمة الله